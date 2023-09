Mexicana tem pernas e braços amputados após comer peixe nos EUA

A mexicana Laura Barajas, de 40 anos, teve pernas e braços amputados depois de comer tilápia contaminada com bactérias na Califórnia (EUA).

Ela foi submetida à cirurgia que salvou sua vida na 5ª feira (14.set.23), após uma internação de meses de duração.

"Tem sido muito pesado para todos nós. É terrível. Isso poderia ter acontecido com qualquer um de nós", disse Anna Messina, amiga de Barajas, ao KRON.

Messina disse que Barajas, que tem um filho de 6 anos, ficou doente dias depois de comer o peixe que comprou em um mercado local em San José e preparou para si em casa. "Ela quase perdeu a vida. Ela estava usando um respirador", disse Messina.

"Eles a colocaram em coma induzido. Seus dedos estavam pretos, seus pés estavam pretos, seu lábio inferior estava preto. Ela estava com sepse completa e seus rins estavam falhando", acrescentou a amiga.

Messina disse que Barajas foi infectada com Vibrio Vulnificus, uma bactéria potencialmente fatal encontrada em frutos do mar crus e na água do mar.

"As maneiras pelas quais você pode ser infectado por essa bactéria são: uma, você pode comer algo que está contaminado com ela [e] a outra maneira é ter um corte ou tatuagem exposto à água em que esse inseto vive", disse o especialista em doenças infecciosas da UCSF, Dr. .Natasha Spottiswoode disse a KRON4.

Spottiswoode alertou ainda que a bactéria é especialmente preocupante para pessoas imunocomprometidas.

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) afirmou que há cerca de 150-200 casos de infecções relatados a cada ano e cerca de uma em cada cinco pessoas com a infecção morrem – às vezes dentro de um a dois dias após adoecer.

"As pessoas devem tomar precauções sensatas, como, se você tiver um corte, evitar ficar imerso em água até que esteja bem curado”, disse Spottiswoode. “Se você é alguém imunocomprometido, fique de olho nessas coisas e evite atividades e alimentos de alto risco", orientou Spottiswoode.

AJUDE A FAMÍLIA DE BARAJAS

A amiga Messina criou um GoFundMe para ajudar nas despesas médicas. Até agora, a campanha arrecadou mais de US$ 80 mil. Clique aqui para ajudar.

No texto da campanha Messina diz:

"Estou entrando em contato com você hoje para pedir seu apoio a um querido amigo e colega de trabalho, José Valdez, e sua parceira, Laura Barajas. Suas vidas tomaram um rumo inesperado e devastador e esperamos que juntos possamos fazer a diferença para esta família amorosa.

Laura, uma mãe de 40 anos de um menino maravilhoso de seis anos chamado Gael, comprou recentemente peixe em um mercado local em San Jose e preparou o jantar após um longo dia. Mal sabia ela que esse simples ato mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, Laura percebeu que algo estava terrivelmente errado e foi diagnosticada com Vibrio Vulnificus, uma infecção bacteriana perigosa.

Laura está internada há mais de um mês, lutando pela vida, agora é uma quádrupla amputada. Em 13 de setembro de 2023, todos os quatro membros de Lauras tiveram que ser removidos para salvar sua vida. Durante todo esse período incrivelmente desafiador, José esteve ao seu lado, fornecendo apoio inabalável. Ele faltou ao trabalho para cuidar de Laura e Gael. Além disso, José partilha a custódia dos seus outros dois filhos, que não tem conseguido ver devido ao imenso tempo e stress que esta situação acarretou nas suas vidas.

Esta família precisa desesperadamente da nossa ajuda. Embora José tenha benefícios de saúde através do seu trabalho, ainda não se sabe se eles cobrirão Laura, sua companheira há oito anos. A folga remunerada (PTO) de José se esgotou e o programa de Deficiência Familiar fornece apenas 60% de sua renda normal. As crescentes contas do hospital são esmagadoras e a condição física de Laura exigirá mudanças significativas nas suas vidas à medida que se adaptam às novas circunstâncias.

Pedimos gentilmente que vocês encontrem em seus corações o apoio a esta linda família durante este período incrivelmente desafiador. O que aconteceu com eles pode acontecer com qualquer um de nós e, juntos, podemos fazer uma diferença significativa. A sua generosidade ajudará a aliviar o fardo financeiro que enfrentam e permitirá que se concentrem na recuperação da Laura e na adaptação à sua nova realidade.

Para aqueles que gostariam de saber mais sobre o Vibrio Vulnificus e como se manter seguros, incluímos abaixo um link para avisos recentes do CDC...", escreveu. O link para saber mais sobre o vírus é esse: