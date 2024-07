Mulher é resgatada após trabalhar por 46 anos sem salário no RJ

Uma mulher de 59 anos foi resgatada no início de julho de uma situação de trabalho escravo no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ela havia trabalhado para a mesma família por 46 anos, sem folgas e sem receber salário. O caso foi revelado apenas nesta quarta-feira, após a conclusão de todos os procedimentos relacionados ao resgate, realizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e pela Polícia Federal. De acordo com as informações apuradas, a mulher não recebia salários e não tinha folgas, permanecendo à disposição da família de forma contínua. Ela não possuía conta bancária e estava isolada, sem amigos ou familiares próximos para oferecer suporte.

"Ela não tinha autonomia financeira, já que não recebia salário ou renda, e também não tinha autonomia pessoal, vivendo constantemente sob controle da família para a qual trabalhava", explicou o procurador Thiago Gurjão ao G1.

O MPT reconheceu a relação de emprego da mulher, determinando o pagamento dos salários devidos e uma indenização por danos morais, totalizando 768 mil reais. Esse valor permitirá que a vítima retorne à sua terra natal, Pernambuco. No entanto, antes disso, ela expressou o desejo de realizar o sonho de conhecer o Cristo Redentor.

Fonte: Notícias ao Minuto