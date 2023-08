Mulher faz almoço para reatar com ex-marido e morrem ex-sogros, pastor e tia

Erin Patterson, de 48 anos, preparou um bife Wellington para um almoço, em 29 de julho, em sua casa em Leongatha, Gippsland, numa região rural do estado de Vitória, na Austrália.

O banquete foi articulado por Heather Wilkinson e seu esposo, Ian Wilkinson, esse último, pastor da Igreja Batista de Korumburra. O casal queria reatar o casamento terminado de Simon Patterson e Erin.

Foram convidados para o almoço os ex-sogros de Erin: Gail Patterson e Don Patterson. Eles eram pais de Simon, e contrários que o filho reatasse o relacionamento com a ex-esposa.

Heather era irmã de Gail, portanto tia de Simon. O ex-marido de Erin também foi convidado para o almoço, entretanto, não compareceu.

A imprensa australiana diz que o pastor e a tia de Simon fizeram um esforço para tentar negociar a reconciliação de Erin com seu ex. Para isso, precisavam convencer os pais de Simon.

“Eles foram na casa dela fazer uma mediação para conversar com a família. Simon deveria ir almoçar lá, mas desistiu no último minuto, caso contrário, ele também estaria naquele leito de morte ”, disse o amigo, acrescentando que Simon não estava interessado em voltar com a mãe de seus filhos.

O almoço, segundo a polícia australiana, pode ter sido uma emboscada. A suspeita é que o bife preparado por Erin, continha cogumelos venenosos e que supostamente causou a morte dos ex-sogros Gail e Don Patterson, 6 dias depois. O casal faleceu em 4 de agosto num hospital em Melbourne.

Em 5 agosto também morreu num hospital a esposa do pastor e tia de Simon, Heatar Wilkinson. O pastor segue internado em estado grave. Ian precisa de um transplante de fígado.

O cogumelo encontrado no bife é conhecido como chapéu-da-morte ou rebenta-bois, que causa insuficiência renal e crise hepática poucos dias após ser consumido.

Erin e os dois filhos dela não tiveram quaisquer sintomas após o almoço. A polícia suspeita que a mulher e as crianças tenham se alimentado de um prato à parte. Ela não foi presa, apenas é investigada e negou os assassinatos.

LINHA DO TEMPO DAS INVESTIGAÇÕES

Em 5 de agosto a polícia revistou a casa de Erin Patterson em Leongatha e apreendeu vários itens.

Em 6 de agosto a polícia voltou à casa de Erin para interrogá-la. Ela foi ouvida chorando alto dentro da casa na presença dos investigadores.

Somente no dia 7 de agosto o Inspetor Detetive da Polícia de Victoria para o Esquadrão de Homicídios, Dean Thomas, confirmou que Erin estava sendo tratada como suspeita. No entanto, ele disse que a investigação ainda estava em fase inicial e ainda não foi determinado se as mortes são suspeitas.

No mesmo dia, pouco após a declaração do Inspetor, Erin quebrou o silêncio e falou com os repórteres fora de casa. Ela se disse arrasada e que 'ama' os quatro parentes que foram até sua casa. Ela negou qualquer irregularidade, mas não respondeu a perguntas sobre a origem dos cogumelos, quem os colheu ou que refeição preparou para os convidados.

No dia 8 de agosto, numa reviravolta bizarra, Simon Patterson revelou ter sofrido de uma misteriosa doença estomacal em junho de 2022. Ele entrou em coma e ficou na UTI por 21 dias. Seu caso ainda não foi explicado pelos médicos.

Testes forenses estão em andamento para encontrar vestígios de cogumelo mortal em um desidratador de alimentos que foi descoberto em uma lixeira. A polícia acredita que foi usado durante a preparação da refeição.

CASO COMPLEXO

O inspetor do esquadrão de homicídios, Dean Thomas, disse que a polícia ainda não decidiu se está investigando um crime ou um acidente.

“Estamos trabalhando para determinar o que aconteceu, para ver se houve alguma atividade nefasta ou se foi acidental.”

“Temos que manter a mente aberta”, disse ele.

Patterson era um alvo porque “ela cozinhava aquelas refeições”, mas o inspetor Thomas enfatizou que era um “caso complexo” e “pode ser muito inocente”.

Ele disse que a polícia ainda não tem certeza da origem dos cogumelos: “Estamos presumindo que neste momento sejam cogumelos”, disse ele.

"É um caso realmente interessante e, nesta fase, posso dizer que as mortes são realmente inexplicadas", apontou.

"O que sabemos é que as quatro pessoas – três já falecidas – participaram de um almoço em Leongatha em 29 de julho", observou.

“Eles almoçaram e depois saíram de lá, mas por volta da meia-noite daquele sábado alguns deles começaram a adoecer.”

Durante o dia seguinte, todas as quatro pessoas foram internadas nos hospitais Korumburra ou Leongatha.

O inspetor Thomas disse que o grupo demonstrou sintomas do tipo intoxicação alimentar e mais tarde foi levado ao Hospital Austin.

O prefeito de South Gippsland Shire, Nathan Hersey, confirmou que o grupo estava envolvido na Igreja Batista de Korumburra.

Ele disse ao programa Today na manhã da 2ª feira (7.ago), que eles eram "amados" em sua comunidade unida.

“Tivemos uma perda significativa para a comunidade de Korumburra esta semana”, disse ele.

“Muitas pessoas em nossa comunidade estão de luto pela perda de três pessoas muito importantes, muito amadas e muito respeitadas.”

AFORTUNADA

O Daily Mail Australia disse que Erin é uma rica proprietária de imóveis, que investiu sabiamente depois de herdar o dinheiro que recebeu com a morte de seus pais em 2019. Seu ex-marido, inclusive, mora em uma casa em Korumburra listada como propriedade de Erin.

A imprensa relatou, logo após as mortes no almoço, que Simon passou 21 dias em terapia intensiva após desmaiar em sua casa em maio de 2022 com sintomas estomacais. A suspeita levantada é que desde aquela época, Erin estaria servindo alimentos venenosos para o companheiro.