Nomeado no governo Bolsonaro, assessor é preso no prédio da Anvisa

Nomeado no 1º ano de governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 2019, o advogado Paulo Cesar do Nascimento Silva, foi preso na 2ª feira (12.jun.2023), no prédio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em Brasília (DF). Ele assessorava o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres.

O mandado de prisão foi expedido na última 4ª feira (7.jun), pela Vara de Execuções Penais (VEP) do Distrito Federal. Eis a íntegra.

Em nota, a Anvisa afirmou que os agentes policiais receberam integral apoio da administração. O órgão, porém, disse não ter detalhes sobre o caso e que “as informações inicialmente obtidas dão conta de condutas e/ou fatos ocorridos em período anterior ao exercício do cargo na Agência”.

O detento foi exonerado na 3ª feira (13.jun), com data a contar do dia da prisão. Eis a íntegra no Diário Oficial da União.

Apesar do que disse a Anvisa, a reportagem do MS Notícias apurou que Paulo foi preso em razão do crime de estupro de um processo iniciado em maio de 2021. O assessor deve cumprir 6 anos de prisão em regime semiaberto.