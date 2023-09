Otan prepara-se para o maior exercício desde a Guerra Fria

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), está se preparando para realizar o seu maior exercício desde a Guerra Fria, chamado de Steadfast Defender, em 2024. O objetivo é praticar como repelir uma invasão russa a um de seus integrantes, reunindo mais de 40.000 militares em países como Alemanha, Polônia e países bálticos, de fevereiro a março do próximo ano.

O 'Air Guardian', o caça Tornado tipo 44+69 do Esquadrão Tático 51 da Força Aérea 'Immelmann', voa com o florete especial Air Defender 2023 sobre a Alemanha como parte do exercício Air Defender 2023, em 6 de junho de 2023. Foto: Bundeswehr/Christian Timmig

Além disso, a Suécia, cuja candidatura à Otan ainda não foi ratificada pela Turquia e pela Hungria, também será incluída nos exercícios.

Serão realizadas de 500 a 700 missões de combate aéreo e exercícios no mar, com mais de 50 navios.

Os militares usarão dados geográficos do mundo real para criar cenários mais realistas.

A Otan vê esses exercícios como uma parte fundamental para demonstrar à Rússia que está preparada para lutar, com a participação de 32 nações envolvidas.

EXERCÍCIO ANUAL

Corvetas e caçadores de minas alemães e suecos em Turku, Finlândia, 2018. Imediatamente antes de cada manobra na Costa Norte, os participantes reúnem-se para um fim de semana de trabalho com preparativos finais num porto do país anfitrião. Bundeswehr/Mar

O exercício naval anual Northern Coasts, liderado pela Marinha Alemã, começou no sábado (9.set.23), no Mar Báltico e contará com a participação de cerca de 30 navios de guerra e 3.200 militares de 14 nações. O evento de duas semanas se concentra na guerra de alto nível e na defesa coletiva dos Aliados da Otan, sendo um dos maiores exercícios da região. As atividades ocorrem principalmente ao largo das costas da Estônia e da Letônia, região que tem grande importância estratégica.

Soldados participam do exercício binacional Griffin Storm com o tanque desminagem Keiler na área de treinamento militar de Pabrade/Lituânia, em 25 de junho de 2023. Foto: Bundeswehr/Lea Bacherle

Em nota, a Otan disse quem o objetivo do exercício é melhorar a capacidade de resposta das forças aliadas em situações de conflito, além de promover a cooperação entre os países participantes.

“Sete – em breve serão oito – Aliados da NATO [correspondente à sigla do nome em inglês: North Atlantic Treaty Organization] fazem fronteira com o Mar Báltico, pelo que a área é de importância crucial para a nossa Aliança”, disse o porta-voz interino da NATO, Dylan White. “A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia alterou radicalmente a situação de segurança no Mar Báltico e a NATO aumentou substancialmente a sua presença defensiva na região no mar, em terra e no ar. Exercícios como estes enviam uma mensagem clara de que a NATO está pronta para defender cada centímetro do território Aliado".

As manobras militares que ocorrerão nas próximas duas semanas envolvem várias operações anfíbias, defesa aérea, ataques do mar a terra e segurança das rotas marítimas. Essas atividades são importantes para treinar o pessoal dos Aliados de diferentes países, incluindo Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Letônia, Lituânia, Holanda, Noruega, Polônia, EUA e Suécia, que foram convidados pela OTAN para participar das manobras.

O Grupo Marítimo Permanente Um da OTAN e o Grupo Um de Contramedidas Permanentes contra Minas da OTAN também estão envolvidos nas manobras, que estão sendo realizadas pela primeira vez pelo novo Comando da Marinha Alemã em Rostock.