Paraguai, Madeira, Barra Norte, Tapajós e Tocantins são hidrovias prioritárias para a concessão

ANTAQ trabalha para dar andamento em seis projetos prioritários de hidrovias. Neste momento, estão em andamento os estudos para as hidrovias Paraguai, Madeira, Barra Norte e a de Lagoa Mirim.

Além desses quatro projetos, a Agência tem se debruçado nos projetos das hidrovias de Tapajós e a de Tocantins que em breve terão os estudos de viabilidade iniciados.

Um dos projetos mais adiantados atualmente é o do Rio Madeira, que tem um potencial de mil quilômetros navegáveis. A expectativa é de que a primeira audiência pública deste empreendimento possa acontecer ainda neste ano.

O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) está sendo feito em parceria com a Infra S/A e até o momento já foram feitas diversas visitas técnicas ao trecho para maior compreensão do projeto.

“Temos a expectativa de que esses projetos possam alavancar bastante essa movimentação de carga por meio de investimentos”, destacou o diretor-geral da ANTAQ, Eduardo Nery, durante sua participação no Open Ports and Waterways (OPW Brasil 2024), nesta quarta-feira (06/03). Ele pontuou ainda que “as hidrovias são a última fronteira do desenvolvimento da nossa infraestrutura”.

Além desses seis projetos, a ANTAQ levantou com o Plano Geral de Outorga (PGO) que existem mais quatro projetos de navegação consolidada e três vias navegáveis com potencial para movimentação.

Vantagens das hidrovias

Atualmente existem 42 mil quilômetros de vias navegáveis, no entanto, o país explora menos de 20 mil quilômetros. Com a aprovação, por parte do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), do PGO, que foi elaborado pela ANTAQ, a intenção é que esse número aumente significativamente, além de permitir a melhora da infraestrutura das hidrovias que hoje são utilizadas.

As hidrovias poluem cinco vezes menos que o transporte rodoviário, tem menor custo de implementação e de operação entre os modais de transportes rodoviário e ferroviário, reduzem o percentual de acidentes fatais e diminuem o percentual de roubo e extravio de carga.