"Por aqui não passa", diz ministro da Defesa, José Múcio, sobre blindados da Venezuela

O Brasil se prepara para possíveis ameaças externas com a incorporação dos Mísseis Superfície-Superfície 1.2 AntiCarro (MSS 1.2 AC) à 1ª Brigada de Infantaria de Selva. A medida ocorre após o ministro da Defesa, José Múcio, afirmar que o país está preparado para uma invasão da Guiana pelo território de Roraima. "Se for necessário um ‘por aqui não passa’ mais enérgico, nós estamos preparados para isso”, avisou o Múcio.

A transferência das unidades dos mísseis foi uma ação sigilosa realizada antes mesmo do relatório final sobre os testes do equipamento. O objetivo da incorporação é suprir a falta de defesa eficaz em Roraima contra carros de combate, como o T-72, de fabricação russa, usados pelo exército venezuelano.

Com a conclusão dos testes no Rio de Janeiro, o MSS 1.2 AC foi considerado altamente efetivo pelo Exército, com capacidade de perfurar blindagens de até 530 mm e alcance de até 3 mil metros.

A expectativa é que a Força faça novas encomendas do armamento, uma vez que a maioria dos países deixou de ver o míssil russo Kornet como uma opção. Além disso, o Exército transferiu 16 blindados multitarefas Guaicurus para o 18º Regimento de Cavalaria Mecanizada (18.º RCMec) em Boa Vista, que se somaram aos blindados Guaranis e EE-9 Cascavel. A medida mostra a clara disposição do Brasil de aumentar seu poder militar na área, visando à dissuasão de ameaças externas à soberania dos países da região amazônica.

RISCO AO BRASIL

A região em litígio entre Venezuela e Guiana, que faz fronteira com o Brasil, representa um risco para o país devido a fatores geográficos e históricos. Uma invasão da Guiana pela Venezuela seria inviável por terra, devido à densa floresta tropical e à topografia acidentada da região. A opção mais fácil seria cruzar o território brasileiro em Roraima, onde há estradas e vegetação de savanas, ou invadir pelo mar.

Para dissuadir a Venezuela, a Guiana conta com a presença da 1st Security Force Assistance Brigade (1.ª SFAB), composta por instrutores militares americanos, além de toda a estrutura do Comando Sul das Forças Armadas dos EUA, e a aliança com o Reino Unido. A aquisição dos mísseis MSS 1.2 AC pode ajudar a defender Roraima contra forças blindadas, porém a defesa antiaérea para médias e grandes alturas ainda é insuficiente.

Essa é apenas uma das fragilidades da Defesa brasileira. A Força Aérea possui apenas oito Gripens, seu principal caça, enquanto a Marinha está aposentando 43% de suas embarcações. Essas deficiências são preocupantes no contexto atual, em que os conflitos na Ucrânia e em Gaza, assim como a crise de Essequibo, reacenderam antigas disputas e ameaças. É certo que os militares brasileiros terão muito com o que se preocupar no próximo ano.