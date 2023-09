Presidente Lula cobra combate a fome e defesa do meio ambiente no G20

No discurso de abertura da 18ª Cúpula do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou as ações do Brasil na proteção ao meio ambiente.

Em sua fala, Lula abordou questões relativas à Amazônia, ao uso de energias renováveis e à COP 30, que ocorrerá em 2025, em Belém (PA). O tema do encontro, intitulado “Uma Terra, Uma Família, Um Futuro”, teve com eixo a adoção de políticas em prol da segurança alimentar e energética, da redução da dívida internacional, a tecnologia e as mudanças climáticas.

Autoridades dos países membros e convidados participam dessas discussões. No encerramento do evento, que ocorre no domingo (10.set), o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, transmitirá a presidência do G20 para Lula.

Eis a íntegra do discurso de Lula no G20: