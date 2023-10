Presidente Lula faz acordo com o presidente do Egito

O presidente Lula (PT-BR), conversou na tarde deste sábado (14.out.23), com presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, para pedir apoio na retirada de brasileiros da Faixa de Gaza.

O embaixador do Brasil no Egito acompanharia os brasileiros até o Aeroporto de Arish, onde embarcariam em um avião da Força Aérea Brasileira com destino ao Brasil. Ambos os líderes concordaram com a importância de permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza e manter consultas frequentes sobre a crise em andamento.

O presidente Lula confirmou que o Brasil, no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, manterá atuação incansável para evitar um desastre humanitário ainda maior e o alastramento do conflito.

Até agora, pelo menos 1.900 pessoas foram assassinadas por Israel e outras 7.696 feridas em Gaza, que está sob a bloqueio aéreo, terrestre e marítimo. Outros cinquenta palestinos foram mortos na Cisjordânia ocupada e na Jerusalém Oriental ocupada. Pelo menos 1.300 israelenses foram mortos nos ataques do Hamas ocorridos no sábado (7.out.23).