Putin é suspeito por morte de líder do Grupo Wagner, seu aliado na guerra

Peça chave para a invasão russa à Ucrânia, o líder do Partido Comunista, Yevgeny Prigozhin, que comandava o exército privado de mercenários Wagner, estava entre os passageiros de um jato particular que caiu na Rússia na 4ª feira (23.ago.23), matando todos a bordo.

O jato executivo da Embraer, de propriedade de Prigozhin, caiu perto da vila de Kuzhenkino, na região de Tver, na noite da quarta. De acordo com dados do Ministério para Situações de Emergência da Rússia, 10 pessoas morreram: sete passageiros e três tripulantes. A queda:

Em mensagem pública no Telegram, Vladimir Rogov — presidente do movimento “Estamos juntos com a Rússia' — confirmou as mortes de Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin. "O corpo de Yevgeny Prigozhin foi oficialmente identificado no necrotério, ele foi identificado por um dos comandantes do Wagner PMC. O principal sinal foi a ausência de dedo. O próprio 'Wagner', Dmitry Utkin foi identificado no necrotério — ele foi identificado por sua altura e tatuagens", disse. A cena da queda:

O canal da rede Telegram da Grey Zone, ligado ao Grupo Wagner, publicou que o avião de Prigozhin foi abatido por defesa aérea. "O chefe do Grupo Wagner, Herói da Rússia, um verdadeiro patriota de sua terra natal, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, morreu como resultado das ações de traidores da Rússia”, denunciou o canal.

O autocrata russo Vladimir Putin reagiu à queda do avião de Prigozhin, um dia depois. A declaração do Presidente da Federação Russa foi divulgada pelos meios de propaganda. Putin, entre outras coisas, “expressou suas condolências” às famílias dos mortos na queda do avião. Ele também confirmou a morte de Prigozhin — ele falou sobre ele no passado e o chamou de "um homem com um destino complicado".

"Conheço Prigozhin há muito tempo, desde o início dos anos 90. Ele foi uma pessoa com um destino difícil, e seus erros foram graves em sua vida, e ele alcançou os resultados necessários — tanto para si mesma quanto, quando lhe pedi, por uma causa comum, como a destes últimos meses. Ele era um homem talentoso, um empresário talentoso", afirmou Putin se referindo indiretamente à 'mãozinha' do líder da máfia para iniciar a guerra em 24 de fevereiro de 2022 contra a Ucrânia. Putin não negou a responsabilidade pela morte o mafioso.

Por outro lado, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyi, durante uma coletiva à imprensa com o líder de Portugal no dia 24 de agosto, fez questão de afirmar que a Ucrânia não estaria envolvida na queda do avião dos mercenários Wagner.

"Quando a Ucrânia falou e apelou aos países do mundo sobre aviões, não quisemos dizer isso, mas queríamos dizer algo completamente diferente e queríamos apoio. Embora, provavelmente, também ajude em algum sentido. Não temos nada a ver com esta situação, isso é certo. Acho que todo mundo percebe quem tem um relacionamento ”, afirmou sugerindo a responsabilidade de Putin.

'NÃO ACASO'

Segundo informações da DW, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse, nesta 5ª feira (24.ago), que as suspeitas de um possível envolvimento da Rússia no acidente de avião que matou Prigozhin são normais.

A fala foi feita durante conversa com jornalistas com o ministro das Relações Exteriores do Quirguistão.

'INTELIGÊNCIA ESPIÃ'

Putin é o principal suspeito pela morte de Yevgeny Prigozhin e da tripulação, e tudo indica que a inteligência espiã dos EUA já estava sabendo da intenção do autocrata russo de se livrar do aliado. Isso foi sugerido pelo presidente americano Joe Biden, em 13 de julho. O Democrata disse durante uma coletiva à imprensa com o presidente da Finlândia, Sauli Niiniste, em Helsínquia, que o aliado de Putin deveria ter cuidado com o que come.

A declaração do líder americano indicava que Prigozhin poderia ser envenenado. Na ocasião, Biden disse que não sabia do paradeiro de Prigozhin ou de sua atual relação com Putin, mas alertou, brincando: "Se eu fosse Prigozhin, teria cuidado com o que como. Eu observaria meu cardápio. Mas, tirando as piadas, provavelmente nenhum de nós sabe ao certo qual é o futuro de Prigozhin na Rússia ", disse o político.

FIM DA ALIANÇA

Prigozhin organizou um motim militar contra o governo em Moscou, porque homens a mando do Ministério da Defesa estava atacando os batalhões dos mercenários. O motim conquistou muitos combatentes do Partido Comunista da Ucrânia.

Em 24 de junho, Putin classificou a rebelião do Wagner como "traição" e disse que "quaisquer ações que quebrem nossa unidade" são "uma punhalada nas costas de nosso país e de nosso povo".

Dois dias depois o líder russo fez outro pronunciamento em caráter de urgência, afirmando que os combatentes do Wagner poderiam fechar contrato com as forças regulares do Exército russo ou "ir para Belarus". Ele não mencionou o nome de Prigozhin em nenhuma das declarações.

Na sequência, em 1º de julho, os combatentes do Wagner se encontraram com Putin e supostamente selaram a 'paz'. Isso, foi dito pelos russos, mas não não foi confirmado pelos mercenários.

Após esses episódios, a inteligência espiã britânica revelou a intenção do governo russo de parar de financiar os mercenários Wanger. Além disso, Putin ordenou que fosse dada uma lição nos revoltados, promovendo uma espécie de expurgo nos 'desleais'. Isso foi relatado pelo The Wall Street Journal com referência às fontes.

Segundo interlocutores da publicação, após a tentativa de motim, 13 oficiais de alta patente foram detidos para interrogatório (alguns dos quais foram posteriormente libertados), 15 foram suspensos do serviço. “As detenções têm como objetivo limpar as fileiras daqueles que, acredita-se, já não são confiáveis ”, disse a fonte.

Entre os detidos estava o comandante da Força Aérea da Federação Russa, General Serhiy Surovikin. Fontes do WSJ relataram que ele não está detido num centro de detenção provisória, mas é interrogado regularmente: os investigadores questionam-se se ele desempenhou algum papel na rebelião de Prigozhin.

O vice de Surovikin, o coronel-general Andrii Yudin e o tenente-general Volodymyr Alekseev (primeiro vice-chefe do Estado-Maior do GRU) foram detidos, mas libertados. Eles estão temporariamente afastados do serviço e estão sob vigilância, sua movimentação é restrita.

Além disso, o coronel-general Mykhailo Mizyntsev, vice-comandante do "Wagner" desde maio, foi detido. Em abril, foi demitido do Ministério da Defesa.

O general Serhiy Surovikin , que no ano passado comandou o grupo de tropas russas na Ucrânia, poderia ter sabido antecipadamente dos planos de Yevgeny Prigozhin de levantar uma revolta contra a liderança militar da Federação Russa. Isto foi relatado pelo The New York Times com referência a autoridades dos EUA informadas pela inteligência.

O Instituto para o Estudo da Guerra sustentou que Vladimir Putin quase certamente ordenou ao comando militar russo que derrubasse o avião de Prigozhin para vingar a humilhação após o motim de Wagner.

Com informações do site Slovoidilo.ua.