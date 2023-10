Qual é teu olhar sobre a Palestina?

As pessoas agora têm perguntado: por que esse conflito? Por que esse ataque? Por que essa ofensiva da Palestina? Por que esse terrorismo? A resposta: o contra-ataque Palestino se deve a 75 anos de colonização, extermínio e apartheid.

A razão desta reação é histórica, não é de alguns dias atrás — deve-se às inúmeras violências executadas por Israel ao longo de mais de sete décadas, desde 1948 exatamente.

É uma resposta às inúmeras violações contra a humanidade palestina, às prisões, torturas, demolição de casas, desmatamento das oliveiras, apropriação de nossa culinária, de nossas roupas, de nossa cultura, de nossa história, de nossa identidade. Enfim, de tudo que se apropriam material e simbolicamente dos palestinos, da água à infância.

Este conjunto de agressões genocidas é a razão da contraofensiva palestina dos últimos dias. Palestinos e palestinas são atacados diariamente há 75 anos. Desta vez atacaram primeiro e têm o direito de nos defender. E é uma defesa conforme suas possibilidades e recursos, conforme nos assegura o direito internacional.

Os atacados somos nós. Os palestinos definem como se defender. Já tentaram vias pacíficas: os acordos de Oslo em 1933, o BDS — movimento pacífico de boicote, desinvestimento e sanções a Israel. Até o Hamas propôs negociações, mas nada adiantou, a ocupação militar e toda sua violência continuam.

E o que é tão trágico quanto todas essas violências é a surdez do mundo e da comunidade internacional por tantos anos, ignorando o alerta de que essa reação aconteceria. O mundo ignorou os pedidos de socorro, os gritos, os choros palestinos. Israel sabia que isso aconteceria e subestimou nossa revolta, nossa capacidade de resistência, nosso desejo de liberdade. Tudo isso aconteceu para que os opressores não durmam mais tranquilos, matando sem sofrer e ficando impunes judicial e subjetivamente.

Os palestinos estão cansados de ser violentados, esquecidos, vilipendiados e, no fim disso tudo, ainda serem vistos como os agressores, os terroristas, um rótulo já manjado e ilegítimo. Legítimo é seu direito à defesa contra massacres cotidianos a nossos homens, mulheres, crianças, idosos — a massacres contra nossas casas, terras, oliveiras, hospitais e escolas.

Se formos julgados pelos nossos crimes, aceitaremos. Mas o Tribunal Penal Internacional precisa julgar Israel proporcionalmente aos crimes que comete e sua indecência contra a humanidade dos palestinos, porque os palestinos não são vistos como humanos.

Por isso, eu peço: reconstrua a sua forma de pensar sobre o povo palestino, procure entender minimamente sua história. Veja-o como um povo oprimido que luta para se libertar do Apartheid, do extermínio, do sofrimento, da dor. Não se comova apenas com a morte do opressor. Humanize seu olhar, humanize os palestinos e apoie a nossa luta.

AUTORA: *Ashjan Sadique Adi Beirat é psicóloga e professora.