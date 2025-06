Saiba quem é o suspeito procurado por matar deputada democrata e o marido

A deputada estadual pelo Partido Democrata-Agricultores-Trabalhista (DFL), presidente na Câmara de Minnesota, Melissa Hortman, foi executada a tiros na madrugada deste sábado (14.jun.25) na casa em que vivia na cidade de Brooklyn Park (EUA), com marido Mark Hortman, também assassinado.

A polícia disse que o atirador é Vance Luther Boelter, de 57 anos, que se identificou como servidor da segurança pública. A tese inicial é de que ele o criminoso estava 'se passando' por policial.

Segundo o chefe da Polícia de Brooklyn Park, Mark Bruley, os agentes atendiam à tentativa de assassinato do senador democrata John Hoffman e de sua esposa, Yvette, baleados em casa, em Champlin, às 2h da madrugada — a cerca de 10 quilômetros da residência da deputada Melissa Hortman. Pela proximidade entre os endereços, os policiais decidiram verificar a casa da parlamentar onde chegaram às 3h35.

No local, avistaram um SUV com giroflex acionadas e identificaram um homem vestido como policial. O suspeito abriu fogo imediatamente. Houve troca de tiros, mas ele conseguiu fugir.

No SUV, a polícia encontrou um "manifesto" com uma lista de parlamentares e outras autoridades. Hortman e Hoffman estavam na lista.

COMO É O SUSPEITO

Vance visto por último na manhã de sábado (14), em Minneapolis.

O suspeito procurado pelos ataques a parlamentares em Minnesota foi identificado como Vance Boelter.

Segundo o Departamento de Apreensão Criminal (BCA), Boelter tem 1,85 m de altura, pesa cerca de 100 kg e tem cabelo e olhos castanhos.

Ele foi visto pela última vez na manhã de sábado (14), em Minneapolis.

Na ocasião, vestia um chapéu de cowboy claro, camisa escura de manga longa, calça clara e carregava uma bolsa escura.

As autoridades alertam que Boelter é considerado armado e perigoso.

A orientação é para que ninguém tente abordá-lo. Em caso de avistamento, a recomendação é ligar imediatamente para o 911. “Acreditamos que ele esteja tentando sair da região das Cidades Gêmeas”, afirmou o superintendente Drew Evans, do BCA.

Evans informou que Boelter teria participado de reuniões públicas das quais também participou a deputada Melissa Hortman.

No entanto, ainda não há confirmação de que ambos se conheciam. “Não sabemos se há outras pessoas envolvidas, mas ele é, neste momento, a principal pessoa de interesse. Também queremos ouvir qualquer um que tenha tido contato com ele”, acrescentou Evans.

O FBI divulgou esta imagem tirada de um vídeo de segurança residencial mostrando Vance L. Boelter, o suspeito de atirar em dois legisladores de Minnesota em 14 de junho de 2025.

Na tarde de sábado, o FBI divulgou uma imagem que mostra um homem, identificado como Boelter, mascarado e vestido como policial, em frente à casa de um dos parlamentares.

O FBI está oferecendo uma recompensa de US$ 50 mil por informações que levem à prisão e condenação de Boelter.

Informações podem ser enviadas pelo telefone 877-996-6222 ou pelo e-mail bca.tips@state.mn.us. “Este foi um ataque deliberado e violento contra servidores públicos e suas famílias”, disse Alvin M. Winston Sr., agente especial encarregado do FBI em Minneapolis. “Estamos usando todos os recursos disponíveis para localizar Boelter. Nenhuma informação é pequena demais — a vigilância do público é essencial para levá-lo à justiça".

MOTIVAÇÃO POLÍTICA

Em um comunicado à imprensa local, visivelmente emocionado, o governador de Minnesota, Tim Walz, apontou a situação como assassinato por motivação política: "Nosso estado perdeu uma grande líder, e eu perdi uma amiga muito querida”, disse Walz. “(Hortman) era uma servidora público formidável, uma figura importante e um gigante em Minnesota", declarou.

Walz disse que eles já haviam saído da cirurgia e que está "cautelosamente otimista de que sobreviverão a esta tentativa de assassinato", completou.

ASSASSINO À SOLTA

O atirador ainda está foragido, e o Brooklyn Park está sob ordem de confinamento. Centenas de policiais e equipes da SWAT estão realizando uma busca pelo atirador, disseram as autoridades.

Bruley disse que, quando chegaram à casa de Hortman, viram um SUV da polícia com as luzes acesas e perceberam que o suspeito estava se passando por policial.

LEGADO DE MELISSA HORTMAN

A deputada estadual de Minnesota (EUA), Melissa Hortman, assassinada neste sábado (14.jun.25). Foto: AFP

O legado legislativo de Melissa Hortman inclui conquistas marcantes em áreas como saúde reprodutiva, direitos civis, educação e segurança pública.

Mãe de dois filhos adultos, ela foi eleita pela primeira vez para a Assembleia Legislativa em 2004.

Após a reversão do direito federal ao aborto pela Suprema Corte dos EUA, Hortman liderou o esforço para transformar Minnesota em um dos principais estados de acesso ao procedimento no Centro-Oeste americano.

Em 2023, ela conduziu a Câmara na aprovação da Lei PRO, que garantiu o direito ao aborto e ampliou a proteção legal a serviços de saúde reprodutiva.

A legislação posterior eliminou restrições, ampliou o financiamento a clínicas e cortou verbas destinadas a centros antiaborto. "Havia uma raiva latente que não parava", disse ela após as eleições de 2022. “Eu tinha esperança de que os eleitores pegassem essa energia, a colocassem na cédula e votassem nos democratas. E, felizmente, eles fizeram isso".

Hortman também apoiou avanços nos direitos LGBTQ+, incluindo a proibição da terapia de conversão para menores.

Minnesota, sob sua liderança, tornou-se um estado de refúgio para pessoas trans atacadas pela política de extermínio promovida pela extrema direita de Donald Trump.

Na área trabalhista, foi peça-chave na criação de um programa estadual de licença médica e familiar remunerada.

A legislação também garantiu licença segura para vítimas de violência doméstica. “Uma pessoa comum pode dedicar tempo, seja para cuidar de alguém com câncer ou de um bebê”, afirmou a deputada, na época. “As pessoas não deveriam ter que escolher entre um emprego e a recuperação de uma doença".

Na educação, Hortman ajudou a aprovar um pacote robusto de investimentos em creches, alimentação escolar gratuita e crédito tributário infantil.

Ela também apoiou a criação de um programa que isenta de mensalidade estudantes de famílias com renda inferior a US$ 80 mil por ano. “Desde o início, percebe-se que as crianças estavam em primeiro lugar”, disse ao ela ao Reformer. “O governador Tim Walz deixou claro que queria reduzir a pobreza infantil. A Câmara e o Senado disseram: 'Governador, estamos com você", lembrou.

Hortman também atuou pela liberdade intelectual, apoiando uma lei que proíbe a censura de livros em escolas e bibliotecas públicas por motivos ideológicos.

Na segurança pública, negociou reformas policiais após o assassinato de George Floyd, além de apoiar medidas de justiça criminal.

Em 2023, trabalhou pela aprovação da Lei de Restauração do Voto, que devolveu direitos eleitorais a ex-detentos.

No mesmo ano, foi defensora de leis de controle de armas que introduziram verificações universais de antecedentes e medidas preventivas, como a lei da "bandeira vermelha". “Nós claramente temos um problema de violência armada neste país, e há coisas que podemos fazer a respeito, e nós as fizemos”, declarou ela na época.

Neste sábado, líderes políticos e representantes sindicais elogiaram seu legado. “Não há maior defensora dos trabalhadores de Minnesota do que Melissa Hortman”, disse Joel Smith, presidente do sindicato LIUNA Minnesota e Dakota do Norte.

A atuação de Hortman também foi reconhecida por membros da oposição. “Estou horrorizada com o ataque cruel que ocorreu durante a noite e com o coração partido além das palavras pela perda da presidente emérita Melissa Hortman e seu marido Mark”, declarou a presidente da Câmara, Lisa Demuth, republicana.

O senador John Hoffman, baleado no mesmo atentado, também é democrata e foi eleito em 2012.

Ele é conhecido por sua atuação na área de serviços humanos.

NOTA DA BANCADA DO DFL

“Estamos chocados e devastados pelos atentados contra nossos colegas e pelo assassinato de nossa presidente Melissa Hortman e de seu marido, Mark. Este é um ato indescritível de violência política que jamais deveria acontecer nos Estados Unidos da América. Melissa foi uma líder incrível, que dedicou sua vida ao serviço público. Conduziu nossa bancada com integridade, elegância e determinação para melhorar a vida das pessoas. Mantemos em nossos corações as famílias de Melissa e Mark, seus amigos, seus colegas do Legislativo e todos que os conheceram e amavam. Melissa falava muito sobre seguir a Regra de Ouro e sobre o valor de que ‘a quem muito é dado, muito será cobrado’. Ela sentia que tinha tanto a capacidade quanto a obrigação de servir aos outros. E serviu. Minnesota é um estado incomparavelmente melhor porque Melissa Hortman escolheu servir. Gerações de minnesotanos viverão melhor graças à sua liderança. Ela foi uma amiga querida para muitos, e esta bancada sentirá profundamente a falta dela e de Mark. Também estamos pensando no senador John Hoffman e em sua esposa Yvette, e desejamos sua rápida recuperação. Somos gratos às forças de segurança e aos primeiros socorristas que responderam a esses atos horríveis, e agradecemos pelo trabalho contínuo para capturar o suspeito e manter os servidores públicos de Minnesota em segurança". Eis a íntegra.

OUTRAS DECLARAÇÕES E MEDIDAS

A prefeitura de Brooklyn Park emitiu ordem de isolamento domiciliar.

A área afetada inclui um raio de cinco quilômetros ao redor do Campo de Golfe de Edimburgo.

A senadora Amy Klobuchar lamentou o crime e prestou apoio às famílias. “Este é um ato de violência impressionante”, escreveu ela.

A ex-congressista Gabby Giffords também se pronunciou. “Estou horrorizada e com o coração partido pelo ataque de ontem à noite a dois servidores públicos patriotas”, disse.

Ela relembrou que foi vítima de um tiroteio em 2011, quando ficou gravemente ferida. “Um ataque contra legisladores é um ataque à própria democracia americana”, afirmou Giffords.