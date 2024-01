Tanatopraxista morre após de carro funerário bater em anta na BR-060

O tanatopraxista (profissional que prepara corpos humanos), Reginaldo Carvalho, de 45 anos, morreu na noite da 6ª.feira (26.jan.24), após o carro funerário da Pax Brasil, conduzido pela empresária Elaine Zangerolami bater contra uma anta na BR-060, em Chapadão do Sul (MS). Os dois estavam a caminho de Paraíso das Águas.

Conforme a polícia, após bater no animal na pista, Elaine perdeu o controle da direção e colidiu contra uma caminhonete Chevrolet S-10 que seguia no sentido contrário, dirigida pelo produtor rural e ex-presidente do Sindicato Rural, Rudimar Borgelt.

O acidente aconteceu por volta das 19h30, há aproximadamente 12 km de Chapadão do Sul. Foto: O Correio News

Reginaldo morreu no local, antes de receber socorro. Elaine foi socorrida em estado grave ao hospital de Chapadão do Sul e posteriormente foi transferida em vaga zero para Campo Grande. O motorista da S-10 foi socorrido com ferimentos leves.

Elaine é de família pioneira de Chapadão do Sul, sócia-proprietária, com seu irmão e com seu esposo, da Pax Brasil e no momento do acidente realizava translado do corpo de uma idosa para a cidade vizinha.

Reginaldo era natural do interior de São Paulo e trabalhava na Pax Real há há quatro anos. Em um perfil na rede social a Pax Brasil lamentou a morte do funcionário e na sequência informou o horário do velório, e que o sepultamento de Reginaldo seria em Sonora (MS). Eis os comunicados: