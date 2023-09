Tragédia: ciclone e frente fria matam 32 pessoas no Rio Grande do Sul

Fortes chuvas, vendavais e frente fria causadas por um ciclone extratropical matou 32 pessoas até esta 4ª feira (6.set.23), sendo uma em Santa Catarina e 31 no Rio Grande do Sul (eis a confirmação) das mortes no RS. Equipes em sete helicópteros realizam operação de resgate às vítimas.

O governo do Rio Grande do Sul disse que 70 municípios tiveram problemas em decorrência das chuvas, afetando um total de 52.157 pessoas, das quais 1.650 ficaram desabrigadas e 3.064 desalojadas. Nove pessoas ainda estão desaparecidas.

Após sobrevoar as áreas atingidas pelo temporal, o governador Eduardo Leite anunciou, nesta 4ª (6.set), a decretação do estado de calamidade. Além disso, os desfiles de 7 de setembro, que estavam marcados para amanhã, foram suspensos em todo o Estado.

A bordo de um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB), Leite percorreu as áreas atingidas acompanhado pelo Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e pelo Ministro-Chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta.

O governador Eduardo Leite encontrou os ministros Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Paulo Pimenta (Secretária de Comunicação da Presidência) no aeroporto de Caxias do Sul. Eles irão sobrevoar os municípios do Vale do Taquari mais atingidos pelas enchentes. Foto: Reprodução

Após o sobrevoo, a comitiva visitou abrigos que estão recebendo desalojados, reuniu-se com prefeitos e lideranças da região e, por fim, concedeu coletiva de imprensa em Lajeado. Leite definiu o cenário de destruição no Vale do Taquari como “devastador”.

“Vimos comunidades totalmente submersas. É desolador, há muita destruição. Tive de segurar o choro em alguns momentos. E sabemos que mais mortes podem ser constatadas. Essa situação dói e nos toca. Mas devemos nos manter firmes para dar todo o suporte à população”, disse o governador.

Leite pediu atenção redobrada para os próximos dias, devido à possibilidade de desdobramentos do evento climático. “Há previsão de chuvas fortes, infelizmente. Precisamos ser resilientes e seguirmos atentos, sempre a postos para dar o socorro necessário. Estamos ao lado da população e vamos superar tudo isso juntos”, enfatizou.

OS MINISTROS FEDERAIS

Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), afirmaram que não faltarão recursos para a assistência às vítimas. Eis a confirmação.

Estou em Lajeado-RS com o ministro @Pimenta13Br em nome do presidente @LulaOficial.



No momento é de extrema importância escutar e entender as necessidades mais urgentes da população. Nossa principal prioridade é preservar vidas. pic.twitter.com/Ka5mEgUOPJ — Waldez Góes (@waldezoficial) September 6, 2023

Góes destacou que, em outras duas ocasiões de ciclones, o presidente Lula (PT) destinou R$ 280 milhões para assistência às vítimas e reconstrução nos municípios afetados, por meio de uma medida provisória. O ministro disse que se necessário, uma nova medida será emitida. “Já tem uma medida adotada pelo presidente Lula anteriormente. Temos recursos ainda desta medida provisória e, se for necessário ser emitida uma nova medida, assim o fará. O que ele [Lula] autorizou, tanto eu quanto o Pimenta, foi nos reportarmos ao governo do estado, à população, às prefeituras, que não faltarão recursos”, disse o Chefe da Integração e Desenvolvimento Regional. “Me preocupo mais com a forma de nossa organização, juntar toda a força para melhor utilizar essa força humana, material, equipamentos, orçamentário para atender as pessoas, resgatar, se solidarizar, dar assistência, garantir ajuda humanitária, depois restabelecer e, em seguida, reconstruir”, completou.

Já o ministro da Secom, ao sobrevoar as áreas atingidas, lamentou a tristeza das cenas de destruição causadas pelas chuvas. Pimenta, em sua rede social, mostrou imagens do sobrevoo de helicóptero por áreas inundadas e destruídas nos municípios gaúchos de Muçum, Encantado, Arroio do Meio e Roca Sales. Ele disse ter encontrado “um cenário triste e desolador”.

Num post horas depois, Pimenta anunciou o apoio de um hospital de Porto Alegre às vítimas do desastre ambiental:

O Grupo Hospitalar Conceição, que tem atendimento 100% pelo SUS, em Porto Alegre, disponibilizou uma estrutura especial para receber as vítimas do ciclone no RS. O nosso muito obrigado à comunidade hospitalar Conceição. pic.twitter.com/Sq4p6Wdw0O — Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) September 6, 2023

O PRESIDENTE LULA

Os ministros viajaram ao estado por determinação do presidente Lula, que publicou mensagem em uma rede social confirmando que não faltarão recursos para o resgate das vítimas. Lula afirmou que está em contato com o governador gaúcho, Eduardo Leite.

"Conversei há pouco com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e reforcei que o governo federal está à disposição dos gaúchos para enfrentar essa crise. Além do chefe da Defesa Civil, Wolnei Barreiros, os ministros Paulo Pimenta [Comunicação Social] e Waldez Goes [da Integração e Desenvolvimento Regional], estão no Rio Grande do Sul, e também estarão de prontidão o ministro da Defesa, José Múcio, e o vice-presidente Geraldo Alckmin”, disse o presidente. Eis o post: