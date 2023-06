Tragédia no mar: barco naufraga deixando rastro de mortes e desaparecidos

Até o final da manhã desta 4ª feira (14.jun.23), 78 corpos de migrantes foram resgatados de uma das áreas profundas do Mar Jônico, braço do mar Mediterrâneo a sul do mar Adriático, território da Grécia. As vítimas, estavam a bordo de um barco que levava ao menos 400 pessoas.

Não se sabe, até o momento, qual o número extado de mortos. Centenas de pessoas seguem desaparecidas.

Guarda costeira, marinha e embarcações mercantes se agruparam numa ampla operação de busca e resgate, que incluiu uso de um avião e um helicóptero.

"Até agora, 104 sobreviventes foram trazidos para a costa, enquanto 32 corpos foram recuperados. Os esforços de busca e resgate continuam e tememos que mais vidas tenham sido perdidas. Os relatórios iniciais sugerem que até 400 pessoas estavam a bordo", disse a agência de migração das Nações Unidas, IOM, numa publicação no Twitter.

Segundo a polícia, as vítimas eram migrantes que saíram da Líbia e tentavam chegar na costa da Itália.

O naufrágio aconteceu nas águas internacionais do Mar Jônico, perto da península grega do Peloponeso.

Os resgatados foram levados para Kalamata, sudoeste de Athenas, e quatro deles, que estavam em condição crítica, foram transportados de helicóptero para um hospital local.

A Guarda Costeira informou que um avião de vigilância da agência europeia Frontex detectou a presença da embarcação na tarde de terça, mas que os passageiros "recusaram ajuda". Veja o comunicado.

Grécia, Itália e Espanha são os principais destinos de dezenas de milhares de pessoas que tentam chegar à Europa a partir da África e do Oriente Médio.

Nikolaos Alexiou, capitão e porta-voz da Guarda Costeira conversou com a ERT e falou sobre um navio sobrecarregado com pessoas a bordo.

"A parte exterior do navio estava cheia de gente, assumimos o mesmo para o interior. Estamos falando de várias pessoas, sem poder dar um número exato. (…) O que meus colegas viram quando foram ao local, prova que o navio estava sobrecarregado, pois as pessoas estavam amontoadas no convés. Não é possível dar um número exato com certeza, mas com certeza o número é muito grande” , afirmou inicialmente o Sr. Alexiou.

Sobre as circunstâncias em que ocorreu o naufrágio fatal, o Assessor de Imprensa da Guarda Costeira disse: "Obviamente devido a algum deslocamento das pessoas que estavam dentro do navio, ele afundou".

"Outra tragédia no Egeu que reforça a urgência de ações concretas e abrangentes dos Estados para salvar vidas no mar e reduzir viagens perigosas, expandindo caminhos seguros e regulares para a migração", criticou a IOM.