VÍDEO: avião com 379 a bordo bate em outra aeronave e pega fogo

Um avião da Japan Airlines, com 367 passageiros e 12 tripulantes a bordo, colidiu com uma aeronave da Guarda Costeira do Japão na pista do aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, na manhã desta terça-feira (2.jan.24). O impacto provocou explosões instantâneas em ambas as aeronaves, que foram capturadas pelas câmeras do aeroporto.

As imagens da NHK (TV pública japonesa) mostram claramente o momento da colisão, que ocorreu enquanto o avião da Japan Airlines se aproximava da pista de pouso, onde o avião da Guarda Costeira estava estacionado.

De acordo com a rede estatal japonesa NHK e a agência estatal Kyodo, cinco dos seis tripulantes do avião da Guarda Costeira faleceram no acidente. O piloto da aeronave conseguiu escapar e está internado em estado grave.

Apesar da forte explosão, a Japan Airlines assegurou que todas as 379 pessoas a bordo foram evacuadas a tempo, embora o avião tenha sido consumido pelas chamas.

Até o momento desta reportagem, 17 passageiros feridos foram confirmados, mas não havia informações sobre o estado de saúde deles.

DEPOIS DO TERREMOTO

Apenas um dia após um terremoto de 7,6 atingir a costa oeste do Japão, matando 48 pessoas e gerando alertas de "grandes tsunamis", houve um acidente aéreo no país.

O incidente trouxe de volta o trauma do desastre nuclear de Fukushima em 2011, que ocorreu após um terremoto e um tsunami atingirem o país.

De acordo com a Guarda Costeira, a aeronave que se chocou com a da Japan Airlines estava se preparando para decolar em direção à base militar de Niigata, na costa oeste do país, para ajudar as cidades afetadas pelo terremoto.