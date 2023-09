Vídeo: granada explodiu perto do carro de fuga, mas nenhum criminoso morreu

Um vídeo se tornou viral em países da América Latina por supostamente mostrar 6 criminosos sendo explodidos por uma granada que eles mesmos teriam esquecido dentro do carro de fuga. O caso aconteceu na noite do sábado (2.set.23), no município de La Concordia, na província de Santo Domingo de los Tsachilas, no Equador. Apesar de muitos sites renomados divulgarem que houveram mortes e que a granada teria sido deflagrada por 'erro' do grupo criminoso, a informação é falsa.

O site local equatoriano Primicias falou com o Coronel da Subzona Policial de Santo Domingo, Gustavo Játiva, que apesar de confirmar que houve a explosão, esclareceu que o artefato não foi arremessado pelos criminosos e nem chegou a atigir seu carro de fuga. Assim como ninguém se feriu ou foi preso. A granada teria sido arremessada por outro grupo criminoso.

As imagens partilhadas por vários meios de comunicação, mostra um grupo atiradores alvejando uma casa e depois fugindo. No trajeto em que seguem um bomba é detonada e dá a impressão de que foi o veículo explodido, no entanto, a granada foi detonada um pouco distante.

Veja o vídeo abaixo: