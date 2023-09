Vídeo: ursa "cereja preta" é executada a tiros e filhotes ficam sozinhos

Uma ursa conhecida como "Amarena" (cereja preta) foi excutada a tiros na noite de 5ª feira (31.ago.23) nos arredores da cidade de San Benedetto dei Marsi, no Parque Nacional de Abruzzo, Lácio e Molise, na Itália. A polícia disse que identificou o atirador.

Não ficou claro por que a ursa foi baleada, mas caçar ursos é contra a lei na Itália. A situação tem gerado uma onda de revolta no país.

Com a morte da ursa, seus dois filhotes ficaram abandonados e o caso atraiu atenção de de grupos de defesa dos direitos dos animais e de políticos.

Dias antes de ser morta, a mamãe ursa havia sido vista em uma cidade próxima com seus dois filhotes, de acordo com imagens de vídeo. Ela era conhecida como “Amarena” (cereja preta), em homenagem à fruta que comia. Veja vídeos:

O Parque Nacional de Abruzzo, Lácio e Molise abriga cerca de 50 ursos pardos, uma espécie encontrada no centro da Itália.

O parque nacional publicou uma imagem da ursa morta esclarendo que ela foi atingida por tiros fora do parque. Eis o post:



Os guardas florestais foram ao local da execução e os filhotes não estavam. Dezenas de guardas florestais e policiais estão tentando encontrá-los.

Outro filhote de Amarena, chamado Juan Carrito, morreu em janeiro após ser atropelado por um carro. Ele também era popular entre os habitantes locais, depois que invadiu uma padaria e comer uma fornada de biscoitos recém-assados em 2021.

MOTIVAÇÃO

Embora Amarena tenha causado danos às culturas e ao gado no passado, não havia justificação para o ataque, afirmou: “[Amarena] nunca criou qualquer tipo de problema para os humanos”.

O atirador preso disse: "Atirei por medo, mas não queria matar. Encontrei-a dentro da minha propriedade e foi um ato impulsivo e instintivo", disse ele, citado pela agência de notícias Ansa.

O diretor do parque, Luciano Sammarone, disse à Ansa que o urso havia cruzado uma cerca particular, mas as pessoas deveriam reservar o julgamento até que fosse estabelecido o que havia acontecido. "No entanto, estou lutando para acreditar que isso foi uma questão de legítima defesa."

O alvoroço sobre o assassinato do urso segue-se a uma discussão sobre um incidente ocorrido em abril, quando um urso matou um corredor de 26 anos no norte da Itália. A morte desencadeou uma batalha jurídica entre as autoridades locais, que querem matar o animal, considerado perigoso. Já grupos ambientalistas que querem salvá-los.

A organização de protecção animal Oipa queixou-se de que Amarena foi mais uma vítima de indivíduos autorizados a portar armas, mas também do clima de ódio contra os grandes carnívoros provocado por alguns dos líderes políticos italianos.

FONTE: BBC