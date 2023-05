A partir do SIM, comerciante amplia negócios e expande vendas para indústria

O Serviço de Inspeção Municipal (SIM), órgão da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), possibilitou a transformação da Peixaria da Mata. A empresa, que funciona há pouco mais de três anos, abriu as portas no Bairro Mata do Jacinto comercializando três tipos de peixe: o pacu, o filé de tilápia e a posta de pintado. Hoje são mais de 34 cortes que incluem bacalhau, salmão, camarão e frutos do mar.

O Serviço de Inspeção Municipal abriu as portas para a Peixaria da Mata sair do varejo e entrar para a indústria. Hoje, eles compram o peixe semi processado e deixam do jeitinho que o cliente quer.

As mudanças foram acontecendo aos poucos, conforme os pedidos dos clientes, conta Ricardo Monteiro, proprietário da Indústria Peixaria da Mata. “A gente começou com o varejo e foi investindo. Quando abrimos a loja trabalhávamos com apenas três peixes, conforme os clientes pediam outros cortes, outros peixes, fomos introduzindo”, conta.

O empresário percebeu que se ele produzisse e vendesse direto aos grandes consumidores, como restaurantes, por exemplo, poderia lucrar mais e crescer o negócio. “Nosso maior volume vinha de restaurantes, então sairia mais barato eu produzir que comprar pronto. Fizemos o SIM e começamos a atender outros mercados. Em vez de entregar o peixe processado, passamos a processá-lo e com isso colocamos nosso produto na gôndola de outras empresas”.

A meta agora é conseguir o SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal) e poder vender em todo o estado de Mato Grosso do Sul.

O veterinário da Sidagro, Maik Antônio da Silva, explica que para obter o selo é preciso seguir o processo de produção. “Durante as etapas de produção tem que ter um fluxo contínuo para evitar contaminação cruzada. Se o colaborador estiver com algum problema de saúde, ele sai da produção, ele não trabalha. Então estamos sempre juntos garantindo a qualidade do alimento”.

A IMPORTÂNCIA DO SIM

Em Campo Grande mais de 50 empresas são inspecionadas e fiscalizadas pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM). As empresas que possuem o selo podem vender seus produtos no âmbito do município. A Prefeitura de Campo Grande trabalha ativamente para os empresários poderem aderir ao SISBI e assim os produtos de origem animal fabricados aqui poderem ser vendidos em todos os 27 estados brasileiros e no Distrito Federal.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila enfatiza as medidas tomadas para promover o desenvolvimento de Campo Grande. “Temos trabalhado ativamente para impulsionar o empresário que quer crescer e que deseja expandir suas vendas para todo o Brasil. A equipe da Sidagro desenvolve um trabalho de qualificação e de preparo que assessora o nosso produtor”, afirma.

Entram nessa lista de estabelecimentos inspecionados pelo SIM matadouros, frigoríficos, fábricas de conserva de produtos cárneos e de pescado, fábricas de produtos gordurosos, fábricas de laticínios, entrepostos de carnes, peixes, ovos, mel, e demais derivados de produtos de origem animal que sejam produzidos, manipulados.

No site https://www.campogrande.ms.gov.br/sidagro/canais/servico-de-inspecao-municipal/ há o passo a passo completo para ser acessado pelas empresas que pretendem obter o Selo.