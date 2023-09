Abertas as inscrições para a 4ª Conferência Municipal de Juventude

Estão abertas as inscrições para a 4º Conferência Municipal da Juventude, promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude. O evento será realizado no próximo sábado, dia 30, a partir das 9h, no Instituto Mirim, localizado na Avenida Fábio Zahran, 520, na Vila Carvalho.

Com o objetivo de ampliar a participação popular jovem, discutir e propor ações junto ao poder público, o evento é um preparatório da 4ª Conferência Estadual de Juventude e da 4ª Conferência Nacional de Juventude, com o tema “Reconstruir no Presente, Construir o Futuro: Desenvolvimento, Direitos, Participação e Bem Viver”. A conferência será presidida pelo secretário municipal da Juventude, Maicon Nogueira.

Para o estudante Thiago Ribeiro, o encontro é uma ótima oportunidade para participarem ativamente de discussões que impactarão nas políticas implementadas para a juventude. “Além de trazer mais visibilidade, é a chance de sermos ouvidos e discutirmos sobre as tomadas de decisões que afetam a nossa vida”, disse.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99231-1207. As inscrições podem ser feitas pelo Link: https://forms.gle/ShFiUU1T3iKA5LaC9.

SERVIÇO

Evento: 4º Conferência Municipal da Juventude

Data: 30/09/2023 (sábado)

Horário: A partir das 9h

Local: Instituto Mirim

Endereço: Av. Fábio Zahran, 520 – Vila Carvalho.

Mais informações: (67) 3314-3577 ou WhatsApp (67) 99231-1207