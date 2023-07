Abertas inscrições de curso de 'pão caseiro' para pessoas acima dos 16 anos

A Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (SUASC) da prefeitura de Campo Grande (MS), abriu inscrições abertas para o curso de pães caseiros e salgados que será ministrado no Jardim São Conrado.

As aulas acontecerão nos dias 25 e 26 de julho, das 13h às 16h, na Associação de Moradores do Jardim São Conrado, localizada na Rua Coronel José Hélio, n° 313.

O curso faz parte do programa de capacitação e geração de renda promovido pela SUASC, com o objetivo de ensinar aos interessados a arte de produzir pães e salgados para consumo familiar e geração de renda, seguindo orientações básicas sobre higiene, educação alimentar e valor nutritivo.

Para participar do curso, é necessário ter idade mínima de 16 anos. Ao todo são oferecidas 30 vagas com entrega de certificado no ato de conclusão do curso.

Mais informações e inscrições podem ser obtidas por meio dos telefones: (67) 99348-4561, falar com Márcia, (67) 99340-4010, falar com Paty.