Ação da Subea leva atendimento veterinário ao Aero Rancho

Na manhã desta quarta-feira (22), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal (Subea) levou atendimento veterinário para o bairro Aero Rancho. Durante a ação, mais de 80 animais foram atendidos com algum dos serviços oferecidos pela Subsecretaria como consulta veterinária, vacina antirrábica, vermífugo, microchip ou avaliação para castração.

A Subea realiza a campanha Novembro Azul Pet, que visa a conscientização dos tutores sobre a importância dos cuidados e principalmente a castração de animais machos para prevenção de doenças do sistema reprodutor como câncer de próstata e testículos. Mensalmente a Prefeitura, através da Subea, disponibiliza 600 castrações para caninos e felinos, sendo trezentos para fêmeas e trezentos para machos. No entanto, a procura por castração de animais machos está muito baixa, por isso, a campanha visa intensificar os trabalhos e aumentar o número de animais alcançados pelo serviço.

A tutora Bruna de Freitas levou o cão Jiraiya para consulta e avaliação para castração. "Não estava querendo castrar ele, mas depois que me explicaram a importância, decidi pelo procedimento", disse ela que realizou o processo de microchip no cão. Jiraiya já saiu da ação com encaminhamento para castração na próxima semana.

Para Stefanie Centurion, veterinária da Subea, alguns mitos precisam ser esclarecidos para população, caso contrário os tutores continuarão não procurando pela castração. "Com a castração doenças graves podem ser evitadas, além de não deixar que os pets se reproduzam de forma descontrolada".

Mas nem todos foram atrás de castração. Gleisiane Alves levou quatro gatinhos que ela adotou para saber o que poderia ser feito com eles. A veterinária Stefanie explicou que por serem muito filhotes, somente vermífugo poderia se administrado. Mas lembrou que a partir do quinto mês poderia levar até a Subea para castrá-los.

Programa de castração

Por conta da campanha Novembro Azul Pet, até o final do mês a Subea está realizando apenas castração de animais machos. Mas a partir de dezembro, volta com a avaliação de fêmeas.

A Subea, possui programa de castração gratuita para caninos e felinos, machos e fêmeas, com no mínimo 5 meses e máximo de 15 quilos. Para participar do programa de castração, o tutor interessado deve apresentar o número do NIS, documento de identidade oficial com foto e comprovante de residência.

São disponibilizadas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30 e, 15 senhas à tarde, a partir das 13 horas. Ao comparecer na unidade da Subea, o tutor já deve levar o pet. O animal será avaliado e microchipado pela equipe veterinária e, estando apto para a castração, já sairá com o encaminhamento com o local, data e hora do procedimento agendado.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS