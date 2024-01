Ação Emergencial: Sisep mobiliza equipes para atuar em áreas mais atingidas pela chuva

A Prefeitura Municipal de Campo Grande realiza ações em diversas frentes para minimizar os problemas causados pelas fortes chuvas que atingiram a Capital na tarde dessa quinta-feira (3). Desde ontem, as equipes de limpeza, manutenção e Defesa Civil estão nas ruas atendendo a população e as sete regiões da cidade.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está com 70 trabalhadores, quatro pás carregadeiras, motoniveladora, 12 caminhões caçamba e quatro caminhões para o transporte de materiais mobilizados, realizando serviços de limpeza de galerias, raspagens, limpeza de grade e rebojos, limpeza mecanizada, bem como retirada de galhos e desobstruções.

Só nas nas últimas horas, a Defesa Civil atendeu a nove chamados para corte de árvore e desobstrução de vias e um atendimento social com entrega de lona. Equipes também saíram para as ruas para atendimentos, à medida que se deparavam com árvores caídas. Hoje, desde o início do dia, as equipes seguem nas ruas para atender aos chamados.

Pontos como a Avenida João Arinos, na saída para Três Lagoas, próximo ao viaduto; Avenida Cônsul Assaf Trad, no trecho entre o Cemitério do Cruzeiro e o Residencial Alphaville; Avenida Ernesto Geisel, no trecho compreendido entre a Rua Ovídio Serra e Avenida Euler De Azevedo; Avenida Rachid Neder, entre a Avenida Ernesto Geisel e Avenida Doutor Dolor Ferreira de Andrade; Jardim Columbia, Jardim Noroeste (Início Rua Era Atômica); Jardim Vivendas do Parque (Início Rua Roraima); Rua Lino Villacha; Rua Francisco Coutinho; Avenida Aracruz e Avenida Nosso Senhor do Bonfim estão sendo atendidos pela força-tarefa.

A Prefeitura está trabalhando para garantir que todos os serviços, incluindo a restauração de semáforos desligados e a limpeza de galhos, sejam realizados o mais rapidamente possível, buscando restabelecer a normalidade no ambiente da cidade.

É importante ressaltar a importância desses serviços serem solicitados através do telefone 156, da Plataforma Fala Campo Grande.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS