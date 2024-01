Ação leva atendimentos e serviços de saúde a moradores de assentamento em Campo Grande

Nesta semana, as equipes da Unidade de Saúde da Família (USF) Aguão realizaram ação de saúde no assentamento Sucurí, Zona Rural de Campo Grande. Foram ofertados diversos serviços e atendimentos à população local. A atividade contou com o apoio do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

Além dos atendimentos de saúde, como verificação de pressão arterial, glicemia, troca de receitas e orientações sobre saúde bucal, foi realizada palestra alusiva ao movimento "Janeiro Branco", que visa alertar para os cuidados com a saúde mental e emocional da população, a partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico.