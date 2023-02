Adriane Lopes assina estatuto que cria consórcio entre municípios da Região Central

Foi inaugurado nesta terça-feira (31), o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Região Central de Mato Grosso do Sul. Coordenado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, o Consórcio Central MS reúne os municípios de Dois Irmãos do Buriti, Sidrolândia, Terenos e Jaraguari.



Nesta terça-feira, foi assinado o Estatuto Social do Consórcio e inaugurada sua sede, que vai ficar no mesmo prédio onde funciona a Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe), à Rua Antônio Oliveira de Lima, 28 – Bairro Itanhangá Park.



O Consórcio vai funcionar com administração própria e autonomia. O objetivo é garantir para a população das cidades integrantes, mais agilidade na execução dos serviços públicos e na aquisição de bens que promovam geração de oportunidades, riquezas renda, empregos e desenvolvimento territorial sustentável.



O modelo de Consórcio traz uma série de vantagens que podem ser revertidas para o cidadão, já que, com o grupo, é possível resolver problemas relacionados às mais variadas áreas, desde resíduos sólidos, recapeamento, até estradas vicinais. A gestão associada e cooperada tem a premissa de buscar soluções em conjunto, podendo, cada município, propor e executar medidas locais e regionais para promover o desenvolvimento. A busca por parcerias, convênios e contratos nas diversas instâncias públicas e privadas, governamentais e não-governamentais, nacionais ou internacionais, também serão estimuladas nesse formato.



Para a prefeita de Campo Grande e presidente do Consórcio, Adriane Lopes, a novidade vai priorizar as potencialidades locais, gerando oportunidades de empregos e renda, além de qualidade de vida para a população. “Para a capital, é uma grande conquista e, tenho certeza, para os demais municípios, também. Estaremos fazendo gestão com agilidade, transparência, modernizando, trazendo para a população a resposta rápida em compras e entregas. Nosso projeto prioritário para o desenvolvimento da capital é desenvolvimento econômico e cada dia é importante nessa construção”, afirma.

A solenidade de assinatura do Estatuto do Central – MS contou com os prefeitos de Campo Grande, Adriane Lopes; de Jaraguari, Edson Rodrigues Nogueira; de Sidrolândia, Vanda Cristina Camilo; de Terenos, Henrique Wancura Budke; e o de Dois Irmãos do Buriti, Wladimir de Souza Volk.