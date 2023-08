Mirando acordos comerciais, Adriane Lopes recebe delegação de Okinawa

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, recebeu no gabinete do Paço nesta quarta-feira (9), a delegação da Província de Okinawa, liderada pelo vice-governador Yoshimi Teruya. Durante a agenda, a chefe do Executivo da Capital apresentou ao grupo visitante, as políticas implementadas na cidade, tendo como ponto focal as Rotas de Integração-Latina Americanas (Rilas) e o Parque Tecnológico, que será inaugurado no próximo mês.

“Estamos trabalhando muito para tornar Campo Grande, a Capital das Oportunidades. Este é um período muito oportuno para a nossa cidade, tendo em vista as novas possibilidades que surgem com as Rotas de Integração-Latina Americanas, em especial a Rota Bioceânica. Tenho dito, este é o momento de internacionalizar a nossa cidade, fortalecer os empresários locais, além de atrair novos investidores. É sempre muito importante recepcionar delegações em nossa cidade, para que possamos apresentar os diferenciais da nossa Capital”, disse a Prefeita.

No encontro, o vice-governador de Okinawa ressaltou que a partir da Rota Bioceânica, tanto a Capital, quanto a Província serão conectados e irão estreitar ainda mais as relações comerciais.

“Hoje pude conhecer o ponto de vista da Prefeitura e fiquei muito feliz em ter acesso à informações sobre o Parque Tecnológico, que está estruturado, além do Terminal de Cargas. Minha primeira impressão em Campo Grande é que é uma cidade muito arborizada e próspera. Para falar de forma bem sincera, até recentemente não tínhamos muitas informações sobre a Rota Bioceânica, e em fevereiro deste ano, veio um representante de Okinawa e ele nos trouxe uma série de informações sobre a Rota, e nós ficamos muito felizes com essa nova possibilidade. Conforme o que hoje nos foi apresentado pela Prefeita, nós vimos essa questão do potencial e da escala da Rota, e ela vai ao encontro do que nós estamos trabalhando dentro da economia asiática há dez anos”, destacou Teruya.

Já o presidente da Associação Okinawa de Campo Grande, Marcel Arakaki Asato, defendeu a integração entre a Capital e a Província. “Queremos manter a interlocução entre os países, pois será boa para ambos os lados”, garantiu.

Participaram da reunião: Shingo Shimabukuro, secretário do vice-governador da Divisão de Secretaria do Governo da Província de Okinawa; Tsuguyoshi Miyagi, diretor-geral do Departamento de Cultura, Turismo e Desporto do Governo da Província de Okinawa; Tsutomu Ashitomi, Chefe de Seção da Divisão de Intercâmbio Internacional, do Governo da Província de Okinawa; Tomoko Takara, Integrante da Divisão de Intercâmbio Internacional; Chiho Higa, presidente da World Youth Uchinanchu Association; Diego Akio Shinya, integrante do Departamento de Negócios de Viagens; JTB Okinawa Corp; Yu Tamaki, integrante do Departamento de Comércio; Okinawa Eizo Center; Hidetaka Toma, integrante do Departamento de Produção e Editorial, Okinawa Eizo Center; Tatsuya Nakamura, integrante da Secretaria do Conselho da Juventude da Província de Okinawa. Participaram também a secretária municipal de Finanças de Campo Grande, Marcia Helena Hokama; secretário municipal de Governo, João Rocha e de Planejamento Estratégico, Catiana Sabadin.

Rilas

A Rota Bioceânica é um projeto econômico, produtivo e logístico, que estimulará a integração aduaneira e o comércio regional. Sua efetivação conectará o Centro-Oeste brasileiro aos portos do Norte chileno, através de corredores rodoviários, transformando Campo Grande (MS) em importante hub de distribuição para o Brasil, Paraguai, Argentina e Chile; reduzindo a distância, o tempo e o custo com o acesso, via Pacífico, aos principais consumidores de commodities do mundo e também aos grandes polos de tecnologia da Ásia e da América do Norte.

“Essa colaboração internacional irá diversificar e agregar valor às cadeias produtivas do Mato Grosso do Sul e proporcionar novas oportunidades de negócio”, garantiu a Prefeita.

Rota Bioceânica

A Rota tem extensão de 2.396 quilômetros (a partir de Campo Grande) e liga os dois maiores oceanos do planeta, do Atlântico ao Pacífico pelos portos de Antofagasta e Iquique, no Chile, passando por Paraguai e Argentina.

Parque Tecnológico

O projeto inovador vai resultar em uma grande transformação digital na capital e será inaugurado durante as comemorações do aniversário de Campo Grande. Trata-se do Parktec CG – Parque Tecnológico de Campo Grande.

O Parque terá sala de reuniões, estúdio para podcast, ambientes compartilhados e laboratórios. Os setores tecnológicos prioritários propostos para início do projeto serão: Agronegócio, Biotecnologia, Logística e Economia Criativa.