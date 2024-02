Agetran atualiza sistema com mapas interativos

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), modernizou nesta sexta-feira (09) o seu sistema de mapas interativos do site, que oferece ao usuário uma visão mais abrangente dos dados para exploração.

O mapa interativo terá acesso a localização de transportes auxiliares, aparelhos de fiscalização eletrônica, câmeras de monitoramento da Agetran, faixa elevadas, quebra molas, semáforos, terminais de transbordo, ponto de ônibus. Além de informações no mapa sobre vias pavimentadas e não pavimentadas, sentido de fluxo de tráfego, quais ruas são mão dupla (com linhas de ônibus e malha cicloviária), e mapa completo com todas linhas de ônibus.

Durante o período de carnaval um mapa especial com orientação para a visualização dos trechos de interdição, onde o usuário poderá habilitar quais dias de seu interesse.

Para acessar o mapa basta ir até o site da Agetran disponível através do site da prefeitura (https://www.campogrande.ms.gov.br/agetran/), clicar em institucional já aparecerá a opção de mapas interativos e escolher qual aba te interessa.

A publicação da nova ferramenta tem como objetivo dar transparência aos dados, a partir de uma ferramenta moderna.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS