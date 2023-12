Além de ponto turístico, Cidade do Natal gera economia e renda

Além de ser um ponto turístico famoso no fim de ano, a Cidade do Natal gera economia e renda. No local, dezenas de comerciantes aproveitam o momento para gerar recursos e prestar atendimento ao público. Há barracas de pipoca, churros, batata-frita, brinquedos, estúdio de fotografia, barracas de doces e uma super praça de alimentação.

Além de encantar crianças e adultos, a Cidade do Natal proporciona experiências gastronômicas com preços acessíveis. Com abertura todos os dias, das 17h30 às 22h, a Cidade do Natal também oferece diversos pontos decorativos para as famílias eternizarem momentos. Além disso, há brinquedos e Roda-gigante de graça para quem quiser brincar.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que estão nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

Denise Daniela Ribeiro Guimarães, de 40 anos, é autônoma há 23 anos. Ela vende deliciosas batatas chips e suco de laranja natural. Ela destaca que todo ano aproveita as vendas na Cidade do Natal. "Já faz uns 9 anos que eu estou aqui na Cidade de Natal. Vendemos batatas chips, e o nosso diferencial é que nosso produto é sempre fininho e crocante. Temos o suco também super gelado e que é muito bom neste calor", disse Denise.

A comerciante conta ainda que ano passado investiu na barraca de açaí, e que para este ano as expectativas de vendas são as melhores. "Agora que vai chegando perto do Natal, lota de gente. Isso aqui fica bombando e até o final temos as melhores expectativas."

Rafael Ribeiro Figueiredo, de 32 anos, está a frente da barraca de frutas com chocolate. Os doces são maravilhosos e o público adora os "espetinhos" de frutas-doces. Segundo ele, a Cidade do Natal proporciona ótimas oportunidades para o trabalhador autônomo.

"A oportunidade de estar aqui é ótima. Viemos há alguns anos, e sempre retornamos quando abre. Esse ano, o movimento está muito bom. Às vezes chove e diminui, mas aí não está no nosso controle. Mas ainda assim, o movimento está bem legal. É uma ótima oportunidade de gerar renda."

Vendendo churros deliciosos e salgadinhos no copo, Moacir Prioste, de 52 anos, cita que desde o segundo ano da existência da Cidade do Natal disponibiliza a barraca ao público. "Nós gostamos muito da Cidade do Natal, e trabalhamos com equipe de três pessoas, eu, minha sobrinha e uma ajudante. Para nós é excelente. Todo ano é bom, mas esse já percebemos que melhorou muito. As pessoas estão comprando bastante, saindo de casa e isso é importante."

Os brinquedos que soltam bolhas de sabão são um sucesso, Antônio Manoel de Sousa, 68 anos, trabalha com a venda de brinquedos diversos. A criançada adora.

"Trabalho com vendas há 40 anos e estamos adorando esse Natal. Desde o começo está muito bom. Nossos clientes encontram de todo aqui, temos balões, carrinhos, eletrônicos e os mais diversos brinquedos. A expectativa é ótima."

Aproveitando para realizar vendas do famoso acarajé, a Zézé do Acarajé, disse que vende o prato típico baiano desde 2012. A Cidade do Natal para ela é uma oportunidade de sustento à família. "Estou muito feliz de ter um lugar aqui. Eu vendo na feira da Orla Morena e vejo que as pessoas adoram o meu acarajé, por isso cozinho fazendo o melhor que posso. Estou gostando bastante deste ano e as expectativas de venda são as melhores."

Cidade do Natal

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" terão uma série de programações neste mês com diversas apresentações e atrativos. Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h30 às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas.

A programação do Natal deste ano terá novamente o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

