Aluna da Reme conquista 3º lugar em festival e canta com Muchileiros na escola

Após conquistar o 3º lugar no Fesmorena (Festival de Música Autoral), realizado em 28 de outubro, a aluna do 8º ano, Raysla da Silva Araújo de 15 anos, se apresentou na tarde de ontem (6), com a banda Muchileiros para os estudantes da escola onde estuda, Santos Dumont, no bairro Santo Amaro, em Campo Grande.

Raysla canta desde os 7 anos e escreveu sua própria música para apresentar no festival. "Canto todos os estilos, romântico, eletrônico, são vários. Foi muito legal me apresentar no Fesmorena, tive mais conhecimento na carreira".

A estudante diz ainda que está gostando mais de músicas gospel. "Estou conhecendo Jesus e acho que vou mudar de ritmo". Ela apresentou duas músicas: a autoral e uma da banda.

Os alunos se divertiram com o som da banda campo-grandense, que apresentou suas músicas, aos alunos do 1º ao 9º ano.

Pedro Augusto, de 17 anos, está no 7º ano e comemorou que a torcida a colega deu certo. "Eu gosto de rock, gostei da banda, e acompanhei a Raysla, sei que ela canta e fiquei torcendo para ela ganhar o Fesmorena".

Lívia Souza Oliveira, tem 14 anos e está no 9º ano. "Não conhecia Muchileiros, gostei da apresentação. Eu sempre torci pela Raysla que é minha amiga, fiquei torcendo para ela ganhar, porque ela canta muito bem".

Íris Vilharva, de 14 anos, aluna do 8º ano, afirmou que já se apresentou uma vez com a Raysla, em um festival da escola. "Eu canto e uma vez nós nos apresentamos juntas. A escola proporcionar essa tarde para os alunos é bom para relaxar, por causa do fim do ano letivo, é bom para descontrair".

Conforme a diretora da unidade escolar, Valéria Cristina Moreira Sizenando, o terceiro lugar conquistado pela Raysla no festival é motivo de orgulho. "O Fesmorena abre portas para os jovens que estão dentro das nossas escolas do município. O dom musical deles pode ser desenvolvido dentro da nossa escola e isso é fundamental para nossos jovens, a gente apoia tudo que está relacionado à cultura".

