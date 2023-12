Ana Vilela participa de show de artista campo-grandense nesta sexta-feira na Cidade do Natal

A sexta-feira (15), do "Natal de CG é Tamanho Família" está especial com show do cantor campo-grandense Jonavo e participação especial da cantora Ana Vilela. O show começa a partir das 19h.

Durante o show as famílias poderão contar com o show do cantor e compositor Jonavo que traz uma mistura de pop, rock e folk nas suas canções. A participação especial fica por conta da cantora Ana Vilela, conhecida pelo sucesso "Trem Bala".

As atividades na Capital seguem até o dia 25 de dezembro na 14 de Julho e dia 7 de janeiro de 2024, na Cidade do Natal. Confira a programação.

Cidade do Natal

Nesta sexta-feira (15), a partir das 18h, a população pode conferir a apresentação do Teatro Musical da Agetran, seguido pelo show de Jonavo e Ana Vilela.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

14 de Julho

Também simultaneamente acontece a programação de Natal na Rua 14 de Julho. Nesta sexta-feira (15), a animação da festa será por conta do Show da cantora e cosplayer, Georgia o Anjo Azul, às 19h30, além da parada natalina que acontece todos os dias às 19h00.

Natal nos Bairros

As famílias da região do Bandeira recebem nesta sexta-feira (15), a programação da Prefeitura do Natal nos Bairros. As atividades terão início às 17 horas, no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do 'bom velhinho' em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS