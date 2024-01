Após velórios nas capitais de MS e MT, cantor sertanejo João Carreiro sepultado

O corpo do cantor sertanejo João Sérgio Batista Corrêa Filho, o João Carreiro, foi sepultado na manhã desta 6ª feira (5.jan.24), no cemitério Parque Bom Jesus, em Cuiabá (MT). Carreiro faleceu na noite da 4ª feira (3.jan.24), aos 41 anos, após uma cirurgia cardíaca.

João era natural de Cuiabá, e fez fama ao lado de Hilton Cesar Serafim da Silva (o Capataz). O artista morava atualmente no interior de Mato Grosso do Sul, após viver por muitos anos em Campo Grande.

Devido a ligação com os estados irmãos, João teve uma cerimônia de despedida na manhã da 5ª feira (4.jan), na Câmara Municipal de Campo Grande. Na tarde da mesma 5ª feira (4.jan), ele foi levado à Cuiabá, onde teve um segundo velório no Ginásio Aecim Tocantins. Ambas as cerimônias foram abertas ao público.

Além do chapéu, marca registrada de Carreiro, também foi colocada no caixão do artista uma bandeira do Corinthians, time preferido do cantor. Muitos fãs compareceram para se despedir.

A esposa de Carreiro, Francine Caroline, recebeu apoio de amigos e familiares do músico.

Nesta 6ª feira (5.dez.23), às 10h30, o corpo foi transportado do ginásio cuiabano para o cemitério pelo Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

PÓS CIRURGIA

A cantor estava internado em um hospital de Campo Grande para passar por uma cirurgia. Antes da cirurgia, ele gravou um vídeo dizendo que ficaria alguns dias afastado das redes sociais para focar na saúde. Na manhã desta quarta-feira (3 de janeiro), Francine postou um vídeo nas redes sociais informando que o cantor já estava na sala de cirurgia. No final da tarde, ela postou uma nova mensagem, dizendo que o coração de João já funcionava sozinho, graças à nova válvula, e que a cirurgia estava sendo concluída. Horas depois, Francine postou um texto pedindo orações pela cantora. Nas primeiras horas da manhã, ela escreveu: “Minha vida me abandonou”.

QUEM FOI JOÃO CARREIRO

João ganhou fama ao fazer dupla com Hilton Cesar Serafim da Silva (o Capataz), hoje com 46 anos.

João Carreiro era natural de Cuiabá, onde iniciou carreira e tornou-se reconhecido por suas contribuições para o sertanejo nacional. O artista ganhou destaque na formação com Capataz, quando emplacou o sucesso "Bruto, Rústico e Sistemático" — tema da novela Paraíso, na TV Globo.

Eles fizeram dupla desde 1999 até 2014, quando anunciaram a separação da formação.

Desde 2015, João Carreiro seguia como compositor e cantor solo. Após a separação, ele lançou o hit "O Bagulho é Louco, Mano" — uma composição com Gabriel Vittor — que acumula 18 milhões de visualizações no YouTube.

De acordo com um amigo próximo, o músico precisou passar por uma cirurgia para substituição de uma válvula cardíaca e correção de um prolapso, uma condição comum que geralmente não é considerada grave, mas a intervenção cirúrgica era necessária para assegurar sua saúde. Durante o procedimento, João Carreiro não resistiu e não pôde ser reanimado pelos médicos.

Além de cantor e compositor, João Carreiro era formado em administração de empresas.