Aprender Mais na Reme mostra resultados positivos no encerramento do ano 

Desenvolvido ao longo deste ano letivo, o projeto "Aprender Mais na Reme" atendeu 227 turmas e cinco mil alunos, por 180 professores alfabetizadores da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande. O projeto representa o compromisso da gestão municipal com a recomposição da aprendizagem e a alfabetização plena dos estudantes da Rede Municipal de Ensino Reme, de Campo Grande.

O "Aprender Mais na Reme" foi implementado como estratégia de intervenção para o desenvolvimento e consolidação das aprendizagens consideradas essenciais para a continuidade da trajetória de estudos dos alunos da Reme.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, explicou quando surgiu a necessidade de criar um projeto para recompor a aprendizagem dos alunos dos 4º e 5º anos, impactados pela pandemia da Covid-19. "A aprendizagem é um direito de todos os alunos e a Secretaria Municipal de Ensino tem o dever de ensinar. Sim, é possível ensinar a estes alunos com dificuldade, é possível ler e escrever e o que depender da administração municipal, nós vamos fazer".

Conforme a superintendente de Políticas Educacionais, Ana Dorsa, foi necessário prontamente pensar em um projeto para atender os alunos com dificuldade na leitura e escrita. "Os nossos diretores escolheram os professores alfabetizadores e o projeto foi um trabalho respeitoso, pois a alfabetização é coisa séria, é empoderar a criança, oportunizar que ela tenha a condição de leitura e de mundo".

Assim, 98 escolas de Ensino Fundamental fizeram parte do Projeto, que atendeu cinco mil alunos, pois houve a substituição dos estudantes integrantes, após a consolidação das aprendizagens consideradas essenciais.

Segundo a chefe da Divisão do Ensino Fundamental e Médio da Secretaria Municipal de Educação, Ana Ribas, o foco do projeto foram alunos dos 4º e 5º anos, pois, durante o período de alfabetização, eles estavam tendo atividades não presenciais. "A Semed deve dar continuidade ao Aprender Mais na Reme em 2024, com objetivo de implementar também a Matemática".

Os alunos participantes do Projeto foram escolhidos após uma avaliação diagnóstica de leitura e escrita, no início do ano letivo, para seleção dos estudantes que necessitavam da recomposição da aprendizagem com foco na consolidação da alfabetização.

A partir das necessidades levantadas, as turmas foram organizadas em dois grupos: o primeiro para apropriação da base alfabética na perspectiva do letramento e o segundo grupo para aprofundamento da escrita alfabética.

Ainda, as turmas utilizaram os cadernos elaborados pelos técnicos da Semed exclusivamente para o projeto.

As atividades dos cadernos promoveram a apropriação da leitura e da escrita propiciando as aprendizagens essenciais para a continuidade dos estudos.

Os professores tiveram autonomia para utilização de outros recursos e receberam formação continuada, ao longo do ano letivo, para implementação do referido projeto.

Concomitante às formações continuadas destinadas aos professores integrantes do projeto, a equipe técnica da Semed elaborou instrumentos avaliativos que cumpriram dois papéis, avaliação da aprendizagem dos alunos e monitoramento do Projeto.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS