Assistentes Educacionais Inclusivos são convocados na Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca mais 18 assistentes educacionais inclusivos, através do edital de número 03/2023-12, para atuarem nas escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino).

De acordo com a publicação no Diogrande feita nesta segunda-feira (14), a convocação atende a necessidade temporária de excepcional interesse público, e, portanto, os aprovados no processo seletivo vão substituir vacâncias. Assim, as convocações não têm aumento de despesas com pessoal.

Ainda de acordo com a divulgação, os convocados devem comparecer na SEMED, no dia 21 de agosto, às 13h30 no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Secretaria, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida.

O assistente educacional inclusivo tem como função oferecer apoio pedagógico e atuar no contexto da classe do ensino comum, promovendo o acesso dos alunos com deficiência ao conhecimento, conteúdos curriculares e a todas as atividades didático-pedagógicas escolares.