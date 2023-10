Azul atrasa voo por 48h e instala caos no Aeroporto de Campo Grande

Clientes denunciam atraso de quase 48h do voo 4361 da empresa Azul Linhas Aéreas Brasileiras, que sairia do Aeroporto Internacional de Campo Grande (MS) na 4ª feira (4.out.23), com destino à Campinas (SP).

“Desde ontem [4.out.23], 19h tinha um voo da Azul, foi suspenso. O meu voo era 22h, foi cancelado. Aí empurraram a gente para hoje [5.out.23], 19h30 da noite, foi cancelado. Aí agora me empurraram para o voo às duas e meia da manhã [da 6ª feira - 6.out.23], de novo. Do mesmo jeito que tinham me colocado para o voo de hoje às 19h30, ninguém fala nada, ninguém explica nada. Um caos aqui, um transtorno monstro aqui!”, resumiu um servidor público, de 60 anos, ao enviar a denúncia à reportagem do MS Notícias.

Muitas pessoas foram fotografadas dormindo no chão do aeroporto. “Eles disseram que iriam embarcar nós hoje, para consertar o erro de ontem, 19h30, nós viemos para cá, agora eles oferecerem que vão nos embarcar 02h30. Caso nós embarcássemos 19h30 lá em São Paulo eles ofereceriam hotel, aí não teve voa, não tem nada. Nós estamos todos enrolados aqui com um monte de gente (sic)”, relatou.

Apesar do expressivo atraso, o cliente reclama que a Azul não tem dado a explicação suficiente sobre o que estaria causando o atraso e apenas o voo da companhia não está saindo. “Está uma esculhambação e o problema é só com a Azul?”, questionou.

A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Aeroporto de Campo Grande, mas o número disponibilizado pela Infraero não completa ligações.