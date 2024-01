A cachorrinha Onyx que estava desaparecida desde 2ª.feira (15.jan.24) foi encontrada ontem (19.jan) na região do bairro Coronel Antonino, em Campo Grande (MS).

De acordo com o tutor da cachorrinha, o comerciante Hudson, Onyx havia desaparecido na região da Praça do Peixe, próximo a sua residência. Ela estava sem coleira devido a uma dermatite e havia sido visto dentro da UPA do Coronel Antonino.

Ao MS Noticias, Hudson relatou tê-la encontrado com um morador da região.