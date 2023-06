Campanha "Seu Abraço Aquece" recebe doação da Assembleia Legislativa

Com mais de 128 mil cobertores e roupas arrecadados, a Campanha “Seu Abraço Aquece” recebeu mais 500 pessoas doadas pela Assembleia Legislativa. Os itens foram arrecadados pelos servidores como parte das ações do primeiro Arraiá da ALEMS.

“A campanha teve a participação em peso das pessoas, dos servidores, e parceiros, que realmente entenderam e abraçaram a ação, para ajudar o próximo. Estamos entregando o que foi arrecadado, muitas pessoas ainda precisam dessa ajuda”, explicou a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel, que é madrinha da campanha.

A secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Nardes, agradeceu a parceria da Assembleia Legislativa e demais envolvidos na campanha. “A campanha foi um sucesso. No ano passado arrecadamos 84 mil peças e este ano foram mais de 128 mil. O diferencial foi o envolvimento de todos. O principal é ajudar a população de Mato Grosso do Sul”.

A entrega das peças ocorreu esta manhã no saguão Nelly Martins, na Assembleia Legislativa, com a participação dos deputados Paulo Corrêa, Pedro Kemp, Renato Câmara, Roberto Hashioka e Rinaldo Modesto.

“Ficamos muito felizes em poder contribuir com a campanha, que é muito importante e tem aumentado a cada ano a sua arrecadação”, disse Kátia Claro, esposa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, que participou da entrega.

O objetivo inicial da campanha era arrecadar entre os servidores estaduais peças de roupas e cobertores para distribuição às pessoas em situação de vulnerabilidade. Contudo, a ação cresceu e ganhou o apoio de 64 entidades, entre elas instituições de ensino, igrejas, Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Fiems (Federação das Indústrias do Estado de MS), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa) e outras.

Com o montante arrecadado, mais de 300 entidades filantrópicas que prestam serviços de amparo às comunidades serão beneficiadas em todo o Estado.

A separação das peças foi realizada em diferentes locais, e também pelo Instituto Amigos do Coração, uma das entidades beneficiadas. A Organização não-governamental atua desde 2012, no amparo e assistência a pessoas necessitadas, em especial indígenas e ribeirinhas. Entre os projetos sociais realizados pela instituição está o “Devolvendo Sorrisos”, que beneficia comunidades indígenas nos municípios de Campo Grande, Antônio João e Amambai, com mais de 16 mil pessoas beneficiadas.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende