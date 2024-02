Campo Grande avança em mais uma etapa da 4º Jornada de Inovação "Cidades que Transformam"

O Município de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), participou da 4ª Jornada de Inovação Cidades que Transformam em Brasília/DF, entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro de 2024.

Durante a imersão, os técnicos da Prefeitura Municipal analisaram e discutiram sobre as possíveis soluções para o desafio submetido à Jornada, com foco na coleta seletiva e na gestão sustentável de resíduos sólidos no município.

A programação contou com oficinas, conduzidas pelo Instituto Veredas, visita técnica à Central de Triagem do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) do Distrito Federal e um bate-papo com especialistas do governo federal para ampliação do conhecimento dos técnicos.

Além de Campo Grande, participam da 4ª Jornada de Inovação representantes dos municípios de Francisco Morato (SP), Santiago (RS) e Pedra Branca do Amapari (AP), bem como do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos do Sertão de Inhamuns (CE).

Para a assessora técnica da GIZ, Anna Carolina de Paula Madrid de Marco, o momento foi uma oportunidade única de troca entre equipes e aprendizagem coletiva, que permitiu a identificação de desafios compartilhados, além do intercâmbio de ideias e propostas. Ela ressalta a importância desse momento coletivo para o amadurecimento das soluções a serem desenvolvidas por cada equipe nas próximas etapas da Jornada de Inovação.

Ainda, para a coordenadora do projeto e Diretora de Planejamento e Monitoramento da Planurb, Mariana Massud, o intercâmbio de conhecimento tende a enriquecer a equipe técnica da Prefeitura Municipal. "Campo Grande vem se destacando no cenário nacional pela participação em diferentes editais, visando o desenvolvimento sustentável da cidade. Esse é o momento de capacitar os servidores com técnicas inovadoras, bem como de viver novas experiências. Ficamos animados com todo o aprendizado adquirido nesta semana, e retornaremos com uma nova visão para transformar Campo Grande, ainda mais, na Capital das Oportunidades".

4ª Jornada de Inovação

A Jornada possui o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que equacionem as dimensões técnica, ambiental, social e econômico-financeira da prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos e promovam a economia circular.

Conduzida pela Escola Nacional de Administração Pública, em parceria com o Projeto ANDUS e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a equipe de especialistas virá à Capital para entrar em contato com experiências reais e interagir com as pessoas relacionadas aos desafios, afim de gerar uma nova compreensão da realidade e reduzir incertezas e dúvidas.

Importante destacar que a proposta selecionada foi elaborada por uma equipe multidisciplinar, coordenada pela Planurb, e composta também pela Semadur e Sisep.

Projeto ANDUS

O Projeto ANDUS é um projeto de cooperação técnica executado pelo Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em parceria com o Ministério Federal da Economia e Ação Climática da Alemanha como parte da Iniciativa Internacional para o Clima. É implementado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH no contexto da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS