Campo Grande destaca-se com segundo maior investimento educacional na região Centro-Oeste

A Administração Municipal de Campo Grande reforça seu compromisso com a educação, alcançando a posição de destaque ao conquistar o segundo lugar no ranking de investimentos educacionais na Região Centro-Oeste em 2022. Os dados, divulgados na última segunda-feira (8) pelo anuário MultiCidades Finanças dos Municípios do Brasil, elaborado pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), revelam que a cidade investiu expressivos R$ 1,2 bilhão no setor.

Com atenção dedicada a 108.356 alunos na Rede Municipal de Ensino, Campo Grande demonstrou um investimento per capita de R$ 10.963,25 por aluno. Destacando-se como a segunda cidade com maior aporte financeiro na educação, a capital sul-mato-grossense ficou atrás apenas de Goiânia (GO), que liderou o ranking com um investimento de R$ 1,4 bilhão para 100.655 alunos, enquanto Cuiabá (MT) ficou em terceiro, investindo R$ 687,6 milhões para 56.963 alunos. Este êxito ressalta o comprometimento da Prefeitura em proporcionar uma educação de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento educacional da comunidade.

Conforme o relatório, a retomada integral das aulas presenciais nas escolas após a pandemia, a alteração no valor do piso nacional do magistério, a ampliação das receitas do Fundeb para 8,3%, que passaram de R$ 145,05 bilhões, em 2021, para R$ 157,14 bilhões, em 2022 e a realização de despesa obrigatória não efetivada no período da pandemia elevaram os investimentos com educação a um patamar inédito no País.

A educação da Capital teve avanços históricos nos últimos meses, o que deve assegurar uma posição ainda melhor na próxima edição do anuário que irá contabilizar os dados de 2023. No último ano, a Prefeitura tomou medidas como as reformas simultâneas em todas as escolas municipais, pagamento do piso salarial aos professores, abertura de concurso público, construção de 166 novas salas de aulas para ampliar o número de vagas e anúncio de instalação de energia fotovoltaica e ar-condicionado em todas as salas de aulas. Os investimentos são significativos e demonstra que a Prefeitura de Campo Grande tem olhar atento ao setor educacional.

"Sou fruto da educação pública. Como mãe, mulher e defensora da educação de qualidade, garanto a todos os campo-grandenses que a administração está focada em fazer o melhor para nosso alunos. Estamos realizando as entregas e elevando o patamar da educação municipal de Campo Grande pensando no futuro das nossas crianças e da nossa cidade", declarou a prefeita Adriane Lopes.

O anuário MultiCidades oferece um panorama detalhado do desempenho das cidades em termos de finanças públicas e investimentos. A publicação é reconhecida por apresentar conteúdo técnico em uma linguagem acessível, servindo como uma ferramenta essencial de transparência e gestão pública. A 19ª edição do anuário contou com a colaboração da Aequus Consultoria e o apoio de diversas organizações como Dahua Technology, Febraban, BRB, BYD e Itaú. Todos os dados apresentados na edição, à exceção do que estiver expressamente mencionado, foram atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram utilizados índices médios anuais, corrigindo-se os valores para preços de 2022.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS