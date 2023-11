Campo Grande recebe Ministério das Cidades e GIZ para visita técnica

Campo Grande recebeu nesta semana, de 20 a 24 de novembro, especialistas do Ministério das Cidades e da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) para uma visita técnica, parte da programação da 4ª Jornada de Inovação Cidades que Transformam: Gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos, na qual a Capital é um dos cinco municípios/consórcio selecionados para participar.

No decorrer da semana, além das visitas técnicas a Usina de Triagem de Resíduos Sólidos (UTR), ao Aterro Sanitário Dom Antônio Barbosa II e ao Ecoponto Panamá, a equipe reuniu-se com atores de diferentes segmentos, tais como: Cooperados e Associados da UTR; Secretários da administração municipal; Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA), Conselho Municipal da Cidade (CMDU); Comissão Permanente de Meio Ambiente, da Câmara Municipal de Campo Grande; Concessionária CG Solurb; unidades escolares; instituições de ensino superior (IES) e sociedade civil.

"Foi uma semana muito importante, de imersão e uma série de diálogos, que contribuíram muito para o amadurecimento do projeto. As conversas com os cooperados e associados da UTR, com os representantes dos Conselhos Regionais, do CMDU e CMMA, com as Escolas e IES, com os Secretários, e com a Câmara Municipal foram decisivos para o processo. Conhecemos melhor a realidade local, em especial as diferentes perspectivas sobre os desafios remanescentes da coleta seletiva e saímos com a tarefa de incorporar junto com a equipe da Planurb as informações coletadas nas próximas etapas da 4ª Jornada de Inovação", relata a assessora técnica da GIZ, Anna Carolina Marco.

Para a conselheira do Conselho Municipal da Cidade, Adriana Tannus, que participou do "Diálogo Aberto sobre Coleta Seletiva em Campo Grande", a Prefeitura vem desenvolvendo um trabalho importante para o futuro da cidade. "A temática de resíduos sólidos é relevante e receber uma equipe de especialistas em nosso município foi um grande diferencial. A metodologia do diálogo priorizou a participação social e todos puderam ser ouvidos".

"Durante essa semana foi possível iniciar o diálogo com diferentes atores envolvidos na gestão de resíduos, ouvir suas experiências e anseios a respeito do tema e colher informações para que a equipe consiga chegar a melhor solução", pontua a Diretora de Planejamento e Monitoramento da Agência de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Mariana Massud Corrêa de Souza Arruda, que afirma que a missão de campo foi primordial para subsidiar as próximas etapas da Jornada.

4ª Jornada de Inovação

A Jornada possui o objetivo de desenvolver soluções inovadoras que equacionem as dimensões técnica, ambiental, social e econômico-financeira da prestação dos serviços de resíduos sólidos urbanos e promovam a economia circular.

Conduzida pela Escola Nacional de Administração Pública, em parceria com o Projeto ANDUS e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a equipe de especialistas virá à Capital para entrar em contato com experiências reais e interagir com as pessoas relacionadas aos desafios, afim de gerar uma nova compreensão da realidade e reduzir incertezas e dúvidas.

Importante destacar que a proposta selecionada foi elaborada por uma equipe multidisciplinar, coordenada pela Planurb, e composta também pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Projeto ANDUS

O Projeto ANDUS é um projeto de cooperação técnica executado pelo Ministério das Cidades e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em parceria com o Ministério Federal da Economia e Ação Climática da Alemanha como parte da Iniciativa Internacional para o Clima. É implementado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH no contexto da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS