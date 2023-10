Campo Grande segue com saldo positivo na geração de empregos formais

Campo Grande segue com saldo total de empregos positivo, sendo 921 postos de trabalho registrados no mês de agosto. Os dados fazem parte do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged/MTE) de Campo Grande e foram analisados pela Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

O levantamento mostra que, dentre os setores analisados, quatro apresentaram saldo positivo, sendo eles: Agropecuária, saldo de 101 empregos; Indústria, saldo de 97 empregos; Comércio, saldo de 339 empregos e Serviços, saldo de 401 empregos formais. Dos itens analisados apenas Construção teve retração com menos 17 empregos.

Serviços segue sendo o setor que mais emprega, apesar de não ser o que mais cresceu. Mostrando a força do setor na economia campo-grandense. Enquanto que Serviços teve um aumento de 0,32% para o último levantamento divulgado, Agropecuária cresceu 2,30%.

Campo Grande que é líder entre as capitais brasileiras com a maior produção agrícola do país, ainda tem muito a crescer. Afinal, com uma área plantada de mais de 165 mil hectares, a Capital das Oportunidades possui o maior valor de Produção Agrícola Municipal entre as 26 capitais brasileiras. De 2021 para 2022, a área plantada no município de Campo Grande aumentou em 2,45% enquanto o valor da produção teve alta nominal de 9,06%. Os dados dão da PAM 2022 (Produção Agrícola Municipal) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

“Temos caminhado para o desenvolvimento nas mais diversas áreas e temos espaço para crescer e expandir. Isso é muito vantajoso, porque podemos ter um crescimento mais planejado que outras cidades que não tem mais áreas desocupadas”, salienta a prefeita de Campo Grande Adriane Lopes.

Já no acumulado do ano, o saldo de empregos é de 6.026 postos de trabalho em Campo Grande, com variação percentual do emprego de 2,72%. Em Mato Grosso do Sul, o saldo de janeiro a setembro é de 30.511 postos de trabalho, e, no Brasil, esse número foi de 1.388.062.

Para o secretário Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, esse resultado mostra que o mercado está contratando, o que motiva os trabalhadores que estão em busca de uma oportunidade.

“É muito importante o resultado positivo do Caged, principalmente para os trabalhadores que estão em busca de colocação no mercado de trabalho. Logo mais estaremos no período de festas de fim de ano, quando o mercado aquece e disponibiliza mais vagas e, com certeza, nosso Caged será ainda mais positivo nesse período”, pontua Adelaido.