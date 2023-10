Capital de MS recebe literários de 20 estados do Brasil

Campo Grande (MS), sedia nesta 5ª feira (19.out) e amanhã, 6ª feira (20.out), o Congresso Brasileiro das Academias Estaduais de Letras em 2023, reunindo representantes culturais de 20 estados e renomados nomes da cultura nacional.

O evento é organizado pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) juntamente com a Academia Brasileira de Letras (ABL) para discutir propostas de aproximação entre as instituições estaduais e incentivar a produção literária e o hábito da leitura.

De acordo com os realizadores, o congresso visa promover a universalidade da cultura e das artes, ampliar o alcance das obras literárias para todos os segmentos da sociedade e construir mais espaços para manifestações autorais.

Para o presidente da ASL, Henrique Medeiros, é forte o interesse em construir mais e maiores espaços para as manifestações autorais e melhorar as condições para que sejam acessadas por todos os segmentos da sociedade. "Há mais de uma década as Academias Estaduais não se encontravam para trocar informações, discutir inter-relações, buscar congraçamento, tentar encontrar mais caminhos para a difusão de seus trabalhos", afirma Medeiros. Ele faz questão de registrar o suporte decisivo que o evento vem recebendo do governo estadual, citando o interesse evidenciado pelo governador Eduardo Riedel, pelo secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda, e pelo diretor-presidente da Fundação Estadual de Cultura, Eduardo Mendes Pinto. "Foi um apoio determinante para esta realização", diz.

Vieram à Capital de MS, representantes das academias de letras de Alagoas, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Da Academia Brasileira de Letras já estão confirmados os nomes dos imortais Antônio Cícero e Ricardo Cavaliere.

A abertura do Congresso ocorreu às 9h desta 5ª feira, no Bioparque Pantanal. Às 14h, no auditório da ASL (Rua 14 de Julho, 4653 - Altos do São Francisco), haverá uma reunião reservada dos acadêmicos sobre o inter-relacionamento entre as academias estaduais. Assista a abertura:

No dia seguinte (sexta-feira, 20), a programação será iniciada às 8h, na sede da ASL, também em caráter reservado para os participantes. À tarde, as atividades abertas ao publico, com duas mesas-redonda, a primeira, a partir das 14h, sobre "Tecnologia e IA: Saltos e Quedas da Literatura", e a segunda, às 16h, com o tema "A Literatura Como Suporte das Manifestações Culturais Entre os Estados".