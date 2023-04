Capital volta a registrar mais de duas mil doses de Covid-19 aplicadas em um dia

Campo Grande voltou a aplicar, nesta quarta-feira (26), mais de duas mil doses aplicadas do imunizante contra a Covid-19 em apenas um dia. O feito tinha sido registrado pela última vez em julho do ano passado.

Ontem foram 2.265 doses dos imunizantes disponíveis durante o horário de funcionamento dos mais de 50 pontos de vacinação distribuídos pela cidade. Deste total aproximadamente 94% das vacinas aplicadas foram doses bivalentes da vacina Pfizer.

“Temos notado um aumento na busca pelo imunizante, principalmente em decorrência da ampliação dos públicos elegíveis para esse reforço. Há alguns meses nossa média diária de doses estava em torno de duzentas e nos últimos 30 dias ultrapassou a marca de 600 aplicações por dia”, comemora a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

Nesta semana, mediante a liberação do Ministério da Saúde, toda a população com 18 anos ou mais que está com esquema básico completo e recebeu a última dose há pelo menos quatro meses passou a ser vacinada com a dose bivalente, que também protege contra a variante Ômicron do coronavírus. “Até então, apenas públicos específicos poderiam receber essa dose”, completa a superintendente.

A última vez em que a Capital havia registrado um número superior há duas mil doses aplicadas em um único dia foi em 25 de julho do ano passado, onde 2.001 pessoas foram imunizadas.

Além da aplicação da vacina bivalente em toda a população com 18 anos ou mais, as crianças, entre 3 e 11 anos, também poderão tomar o reforço da vacina a partir de agora. “Já tínhamos essa orientação do Ministério da Saúde, mas nossos estoques estavam muito reduzidos, e a abertura para esse público poderia causar um desabastecimento”, relembra Veruska.

Para ela, neste momento a abertura de novos públicos para o reforço vacinal é uma tentativa de ampliar a cobertura, uma vez que a busca pela dose aplicada em crianças está muito baixa. Em crianças entre 3 e 4 anos a dose extra aplicada é a Pfizer baby, a mesma dos bebês a partir de dois anos de idade.

As crianças entre 5 e 11 anos, que são vacinadas pela Pfizer pediátrica, poderão receber uma nova dose do mesmo imunizante. Para todos os públicos é necessário aguardar o intervalo de quatro meses para a aplicação do reforço.