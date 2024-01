Carlão fiscaliza danos causados por tempestades em Campo Grande

Na sexta-feira (5.jan.24), Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, percorreu as ruas do Bairro Nova Lima e do Jardim Colúmbia para avaliar os danos causados pelas chuvas do dia anterior e alertar as autoridades municipais de Infraestrutura e Pública Secretaria de Serviços (Sisep) para realizar os reparos emergenciais necessários.

Carlão acompanhou a equipe do Sisep até áreas críticas e exigiu a conclusão da obra de pavimentação de Nova Lima.



“Estamos aqui com a equipe do Sisep e Supervisor Bala na Rua Alberto da Veiga, uma das vias mais afetadas pelas chuvas de ontem. Solicitamos a reabilitação urgente desta rua para garantir condições de trânsito seguro aos moradores, mas o problema só será resolvido com a conclusão do projeto de pavimentação de todo o bairro. Falei com o secretário de obras que me garantiu que as licitações serão realizadas e até abril teremos a conclusão das duas etapas restantes. Este projeto exige urgência, pois a situação afeta até a Colúmbia, à medida que os destroços e as enchentes atingem as ruas do bairro", disse Carlos em um vídeo postado em suas plataformas de mídia social.



Carlão também visitou a Rua Padre Antônio Franco, que foi interditada devido à erosão causada pelas chuvas. O Sisep realizará as manutenções necessárias. O vereador apontou uma árvore caída em uma via de transporte público e outros danos na região.



“Estamos atentos ao clamor da população. Neste período de fortes chuvas, precisamos de ações rápidas e eficazes do Poder Executivo para não prejudicar a população. serviços de manutenção", concluiu.