Carnaval de rua de Campo Grande começa oficialmente neste final de semana

A folia em Campo Grande já vai começar. Marcando o início da programação oficial do carnaval de rua em 2024, três blocos ocupam o centro da capital e a Praça Aquidauana neste final de semana.

Neste sábado (03), o bloco As Depravadas, que completa 31 anos no próximo dia 13 de fevereiro, dá largada nas festividades carnavalescas a partir das 9h da manhã, na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao tradicional Bar do Zé. Este é o primeiro evento oficial no local que em janeiro deste ano foi transformado através da lei 10.989/23 como "área de interesse cultural do município de Campo Grande".

No período da tarde, a partir das 16h, é a vez do Bloco Calcinha Molhada levar cor e alegria para a Praça Aquidauana. O bloco fundado e organizado por mulheres, nasceu em 2016 e carrega o estandarte da liberdade, da diversão e de um carnaval livre de assédio. Em 2024, a festa espera reunir mais de 5 mil foliões.

No domingo (04), também na praça Aquidauana, o bloco Farofa com Dendê tem início a partir das 16h. Criado em 2021, o bloco surgiu a partir do encontro entre pessoas negras e pretas que compõe o Movimento Negro Unificado. Fazendo o recorte racial dentro do carnaval de rua da capital, o Farofa com Dendê tem como objetivo valorizar e propagar a arte e a cultura preta.

Serviço: Sábado (03 de janeiro) Evento: Bloco As Depravadas

Horário: 9h às 13h30

Local: Rua Barão do Rio Branco entre as ruas 14 de Julho e 13 de Maio (em frente ao Bar do Zé) Evento: Bloco Calcinha Molhada

Horário: 16h às 23h

Local: Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28, Amambaí) Domingo (04 de janeiro) Evento: Bloco Farofa com Dendê

Horário: 16h às 23h

Local: Praça Aquidauana (Rua Aquidauana, 28, Amambaí)

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS