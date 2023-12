Chuva dá trégua e Prefeitura intensifica trabalho de reparo dos estragos nas vias urbanas

A chuva voltou a dar trégua e para aproveitar o tempo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) intensificou os trabalhos de conserto dos estragos ocorridos nos últimos dias. O trabalho mais demorado será na Rua do Seminário, onde uma cratera foi aberta no córrego. Desde a quinta-feira (14) máquinas e operários estão empenhados na solução do problema.

Feito o desvio do curso d´água nessa quinta-feira (15), agora o serviço está concentrando na reestruturação do tubo armco, que amassou durante a última chuva.

Desde que assumiu a Sisep no início de novembro deste ano, o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli, segue a determinação da prefeita Adriane Lopes de dar agilidade e resolutividade no atendimento às demandas da cidade, em benefício da população. "Seguimos a diretriz da gestão da prefeita Adriane Lopes, de agir com rapidez diante dos problemas. Assim que tomamos conhecimento dessa situação na Rua do Seminário, nossa equipe foi ao local, diagnosticou a situação e definido o que precisa ser feito, máquinas e trabalhadores foram mobilizados e já estão trabalhando firme para concluir o mais rápido possível essa obra".

A previsão é de que a obra seja concluída em até 30 dias, e nesse período esse trecho da via estará totalmente interditada para veículos, motocicletas, bicicletas e pedestres, para a segurança dos usuários da via.

Numa outra frente, equipe da Sisep trabalha no reparo do asfalto onde a chuva provocou o solapamento (afundamento do pavimento). São mais de 20 casos em atendimento. Outro grupo de trabalhadores está atuando no reparo dos bueiros. Em 30 pontos há necessidade de reposição das tampas.

Já a Gerência de Manutenção de Vias Urbanas segue firme na operação tapa-buracos. Só nesta quinta-feira (15) foram 1.043 buracos eliminados das ruas e avenidas, dando maior segurança aos usuários. A região com maior demanda foi o Anhanduizinho, com 290 buracos tapados, seguidos da Região Urbana do Bandeira, com 160, Centro (160), Imbirussu (162), Lagoa (150) e Segredo, com 153.

Após a chuva, equipes da Sisep realizaram trabalho de manutenção em 17 quadras de várias ruas e avenidas dos bairros Jardim Noroeste, North Park, Jardim Aquarius, Santa Emília, Jardim Ouro Preto, Dom Antonio Barbosa, São Conrado e Chácara dos Poderes. No North Park, uma cratera aberta pela enxurrada na Rua La Paz no dia 5 deste mês, no dia seguinte o problema foi resolvido.

