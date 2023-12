Cidade do Natal apresenta peça lúdica de atenção ao trânsito para toda a família

Os 30 dias de programação "Natal em CG é tamanho família" da Cidade do Natal em Campo Grande traz um vasto e variado número de atrações entre espetáculos de dança, shows musicais, peças teatrais, além das tradicionais Casa do Papai Noel e a graciosa Parada Natalina com efeito de neve, a presença da Família Rena e personagens encantados.

A noite desta quarta-feira (27) teve entre uma das atrações no palco do Espaço Cultural Vila Morena, a Companhia de Teatro Chico Maria, que de maneira lúdica e animada, aborda a importância de prestar atenção às sinalizações e regras de trânsito para crianças e adultos.

"Nossa ideia é apresentar o lúdico com informações sobre o trânsito que todo mundo já sabe, mas de uma forma diferente, como por exemplo, usar o cinto, a cadeirinha. Nos colocamos no palco como funciona isso no dia a dia se caso a gente perde alguém. Porque a gente ouve os noticiários, mas sempre é o outro, né? É a família do outro. Nunca vai acontecer com a gente. Então o teatro tenta buscar essa sensibilidade de novo, sem ser trágico, mas aproveitando agora esse momento, como aqui na Cidade do Natal, onde a gente saiu de um lugar para estar aqui, vamos sair daqui, vamos para outro lugar. A importância do trânsito, é ele que nos trouxe aqui. Então a gente está sempre lembrando isso", explica Rane Abreu, atriz e diretora da peça.

A atração teatral atraiu dezenas de famílias na tenda da Cidade do Natal, como a família da Vera Lúcia de Oliveira. "Achei a peça excelente, uma transmissão de ensinamento, um ensinamento e aprendizado que está passando para as crianças e para os pais. É um atento, todo mundo cuidando um do outro no trânsito, uma orientação", disse a moradora do Bairro Panorama, que estava acompanhada de seu esposo, irmã, cunhado e a neta.

Para o servidor público Luiz Felipe Braga Marcos, a atração foi um reforço nas regras de trânsito. "É um reforço em informações que todos nós já sabemos e ao mesmo tempo, educativa e instrutiva, mesmo que a gente já saiba, sempre é bom reforçar. E o mais legal de todos, chama a atenção das crianças, que sempre estão com nós no trânsito e que também podem nos chamar a atenção e alertar cuidados, Achei incrível", apontou o morador do Bairro Carandá Bosque.

Já fora da tenda das atrações, vários outros itens chamam a atenção dos visitantes, sendo para a maioria, a decoração e as luzes natalinas. "A Cidade do Natal já tem toda essa magia, esse encanto e ainda, tem esse por do sol lindo, que se compõe com as luzes coloridas da roda gigante, esse lugar é incrível, é encantador, além de toda essa diversidade de atrações, para famílias e pessoas de todos os gostos e o melhor de tudo, acessível, de graça. As pessoas precisam reconhecer que tudo isso é um grande presente para todos nós. Eu fico emocionada", contemplou Ana Paula Malta, acompanhada da mãe Maria, o esposo Lucas e seu filho bebê, Bento.

Nem mesmo os quitutes e bebidas passam despercebidas pelas cores. Na barraca de bebidas, conhecida como raspadinha, as essências dão um charme pelas tonalidades dos diversos sabores como morango, uva, groselha e diversas outras frutas. "Nós pegamos o gelo triturado, que vira tipo uma neve no copo e acrescentamos as essências com três tipos de sabores. Trabalhar aqui é muito bom inclusive, está me estimulando a ser um pequeno empreendedor. Estou aqui como menor aprendiz, aprendendo a lidar com dinheiro, economia, marketing, além de estar nesse lugar lindo, em momento mágico, que é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. É uma honra", comenta Marcos Alcerreira Filho, de 14 anos, morador do Bairro Caiçara.

Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, como também o momento mais esperado do ano pelas crianças: os brinquedos que o bom velhinho traz em seu saco de presentes. E na Cidade do Natal, é outro item que está presente na barraca de Valdete Francisca da Silva, cheia de carrinhos, bonecas, unicórnios e tantos outros produtos que atraem até mesmo os adultos.

"Natal é esperança, é a criança é melhor símbolo para representar isso, que é o futuro. Eu ofereço essa magia, esse encanto, eu vendo sonhos. Quando uma criança pega um brinquedo que ela deseja, que ela tanto quer, ela realiza um sonho. E creio que isso estimula ela a sempre sonhar, até mesmo quando ela crescer, para que ela lute e conquiste seus desejos, suas vontades. É preciso ter sempre disposição para conquistar seus valores", explica.

Na Cidade do Natal, a programação segue até o dia 07 de janeiro, das 17h às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas. O espaço conta com a Casa do Papai Noel, Presépio, Árvore Iluminada, apresentações diárias de música e dança, entre outras atrações.

Na Praça de Alimentação, a população tem à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS