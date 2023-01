Cidade do Natal encerra com grande festa e visita de mais de 500 mil pessoas

Campo-grandenses, sul-mato-grossenses e turistas de todo o Brasil e até do exterior, prestigiaram os 30 dias de Cidade do Natal, que aconteceu de 15 de dezembro até esse domingo (15), com mais de 107 atrações nos altos da Avenida Afonso Pena. A comemoração cumpriu com o compromisso de celebrar o Natal, receber o Ano Novo e oferecer entretenimento à população. Gastronomia, apresentações culturais, casa do Papai Noel além de brinquedos e diversões fizeram a alegria de crianças e adultos. Ao todo, mais de 300 mil pessoas prestigiaram o evento.

A prefeita se fez presente no último dia da cidade do Natal



A chefe do Executivo Municipal, que acompanhou e prestigiou as atividades, agradeceu a participação da população. “Ficamos muito contentes com a presença do público, foram 30 dias de muita alegria, agora a Cidade do Natal é permanente e durante todo o ano teremos eventos aqui, e resgatando a história da nossa cidade”, disse Adriane Lopes, que anuncia a nova próxima ação. “Seguindo agora com a cidade da páscoa”.



De Cuiabá/MT, o caminhoneiro Anderson Carneiro, 34 anos, e a filha Lavínia Vitória, 4 anos, visitaram a Cidade Natal no último dia. “Na nossa cidade não tem um natal assim, bonito, animado e com tantas atrações para as crianças”, disse ele enquanto acompanhava a parada natalina.

Os personagens do cortejo também chamaram a atenção da família da servidora pública Lucimar Ribas Bene, 49 anos. “Estamos encantados com tanta beleza e riqueza de detalhes, agora já estamos com saudade do sr e sra Rena e na expectativa para o próximo Natal aqui”.



Inclusão

Roda gigante, brinquedos infláveis, trenzinho, presépio, visita à Casa do Papai Noel, todos os locais foram cenários para fotos, diversão e alegria.

A professora Mirian Bastos trouxe a filha Aline Kaoli, que é cadeirante. Hoje, aos 33 anos, realiza o sonho de subir na roda gigante. “Está incrível, um evento iluminado e todo organizado, ela está se divertindo bastante. Esse é um momento de superação porque ela nunca tinha ido e está muito feliz. Nunca imaginei, estamos muito agradecidos”, disse a mãe.

Além da roda gigante, há outras novidades relacionadas à acessibilidade, incluindo a instalação de piso tátil para pessoas com deficiência visual.

Quem também veio com a família foi o Márcio Romero, 41 anos, técnico de segurança do trabalho. Ele que já tinha vindo na Cidade do Natal aproveitou o último dia para fazer a filha e o sobrinho. “A decoração está maravilhosa e toda a programação foi sensacional este ano”, ressaltou ele.

A Cidade do Natal abriu horários especiais para receber idosos, estrangeiros, crianças acolhidas nas Casas Abrigos da Capital e para pessoas com deficiência.