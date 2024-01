Cidade do Natal encerra festividades com chave de ouro e sucesso de público

A programação da Cidade do Natal em Campo Grande fechou com chave de ouro as festividades da edição "Natal CG é Tamanho Família", reunindo a expressiva presença de 22 mil pessoas neste domingo (07). Os campo-grandenses compareceram em peso ao espaço da Vila Morena, situado nos Altos da Avenida Afonso Pena, onde acompanharam toda a programação.

As famílias e as crianças foram cativadas pela apresentação do New York Circus, composto por membros da tradicional 'Família Perez de Circus'. O espetáculo intitulado "O Circo do Bolachinha" encantou a todos. Eles apresentaram musicais com personagens como Olaf do Frozen, Transformers, palhaços, e fizeram brincadeiras interativas com o público.

Kalysmar Martins, 25 anos, morador do Bairro União, destacou que somente nesta edição foi cerca de três vezes na Cidade do Natal. Ele aproveitou o último dia para levar a sogra e a namorada. "Eu caminho aqui na Afonso Pena, e gosto de vir aqui. Está tudo muito bonito e hoje aproveitei para trazer a minha sogra para conhecer o espaço".

Após o encantamento circense, o público mergulhou na diversão e na dança com os DJs Hila e Bonde do Flashback, que agitaram a programação com clássicos que fizeram todos se movimentarem.

A prefeita Adriane Lopes e sua família estiveram presentes. A prefeita participou da Parada Natalina e e destacou a expressiva adesão da população e turistas, ressaltando os impactos positivos na geração de emprego, renda e no fomento à cultura e oportunidades.

"Nós agradecemos a todos que prestigiaram nossa programação e a todos os envolvidos nesse projeto que se tornou tradição em nossa cidade. Nós fomentamos o turismo, emprego e renda e encerramos essa edição com muita felicidade", disse a prefeita Adriane Lopes.

Regivaldo Ortega, de 43 anos, morador do Distrito de Rochedinho foi aproveitar a programação com a esposa e os quatro filhos. "A gente gosta de frequentar a Cidade do Natal porque é um espaço familiar e bom para as crianças. Vamos ficar até o final e acompanhar o desfile com as Renas".

Valença Regia, de 27 anos, moradora do Bairro Jardim Leblon, levou a filha de 10 anos para prestigiar. A menina estava muito feliz e empolgada. Tanto que tirou fotos e após andar na roda-gigante disse que queria ir mais vezes. "Trouxe ela para brincar e se depender dela, a gente fica a noite inteira indo na roda-gigante de tanto que gostou."

A Parada Natalina encerrou o evento com chave de ouro, apresentando o tradicional desfile e contagiando o público com a empolgação do Senhor e Senhora Rena, além da adorável Reninha, que proporcionaram momentos de descontração, sorrisos e oportunidades para a população tirar diversas fotos.

Fernanda Souza, de 35 anos, mora no Jardim Los Angeles. Ela destaca que a decoração da Cidade do Natal foi o que mais chamou a atenção. "Olha ficou tão maravilhoso. Estou encantada e acho que a organização acertou muito."

Mara da Costa, de 26 anos, mora no Bairro Parque do Sol. Ela cita que os restaurantes da Cidade do Natal e a parte gastronômica estava fantástica. "A Praça de Alimentação está sensacional. Todas as comidas daqui são muito boas. Eu adorei. E espero que a Cidade do Natal continue sempre porque nós gostamos muito. É um cartão postal da Afonso Pena".

Daiara Alencar Pardo, de 25 anos, aproveitou o último dia para passear com as sobrinhas. "Trouxemos as duas sobrinhas para ver o Papai Noel e aproveitar a Cidade do Natal. Achei tudo muito perfeito e elas estão adorando".

Bell Vargas pontuou que a Cidade do Natal é um local familiar e de grande relevância no Brasil. "É um lugar onde a família tem uma opção de visitar, de se entreter e uma forma de diversão para todas as idades. A gente tem um espaço lindo que pode divulgar para o Brasil inteiro essa beleza toda. É um ambiente familiar, e um grande projeto da Prefeitura".

Conceição Magalhães teceu diversos elogios. "Decoração maravilhosa, linda, perfeita e muito bem planejada. Eu acredito que as famílias de Campo Grande se sentiram privilegiadas e acolhidas na Cidade do Natal. E nossos visitantes ficaram muito felizes. Show de bola esse lugar".

Durante todo o mês de dezembro, o local esteve aberto para a população, oferecendo atrações e brinquedos gratuitos, incluindo a Parada Natalina, repleta da magia natalina. Ao longo dos 30 dias de funcionamento, as crianças se divertiram nos brinquedos infláveis, na roda-gigante e na Casa do Papai Noel. Foram 85 atrações e shows de diversas modalidades.

Destaque para a abertura especial do espaço para crianças com deficiência, elogiada pelos pais e responsáveis pela organização eficiente da Prefeitura de Campo Grande, que disponibilizou horários especiais, evitando filas e aglomerações que poderiam gerar desconforto nas crianças.

As celebrações do "Natal de CG é Tamanho Família" foram planejadas com esmero, oferecendo programações musicais, apresentações e atrativos. A Cidade do Natal foi decorada de maneira encantadora, com Presépio, Árvore Iluminada, uma Praça de Alimentação incrível e a acolhedora Casa do Papai Noel. A programação de Natal de 2023 ainda contemplou o tradicional City Tour, proporcionando toda a infraestrutura necessária, incluindo Praça de Alimentação, banheiros, brinquedos e Roda-Gigante gratuita para as crianças.

O público compareceu todos os dias de programação e conforme a contagem da Guarda Civil Metropolitana 300 mil pessoas passaram pelo local durante todo o período, o que dá uma média de 10 mil pessoas por dia. O destaque foi para a Virada do Ano, onde a contagem oficial da GCM contabilizou um público de 30 mil pessoas, 50% a mais do que foi anunciado anteriormente.

A festa se tornou tradicional na cidade e conforme a prefeita Adriane Lopes, a tradição da programação natalina na Cidade do Natal, nos bairros e na Rua 14 de Julho terá continuidade em sua gestão.

