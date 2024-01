Cidade do Natal fecha programação neste domingo com muita música e arte circense

A Cidade do Natal fecha a programação especial neste domingo (7) com muita música e apresentação circense com o New York Circus às 18h30 e show de flashback às 19h30. A família especializa da na arte de circo preparou um show excelente para as famílias. A Cidade do Natal fica localizado na Vila Morena, altos da Avenida Afonso Pena.

Conforme Wagner Perez, membro da tradicional 'Família Perez de Circus' é campo-grandense e da terceira geração de circo da família. Ele cita que decidiu levar adiante a tradição circense por todo o Mato Grosso do Sul e trabalha atualmente com a esposa Nayara Gimenez e os filhos.

"Minha esposa toma conta da parte de sonoplastia, de iluminação, figurinos. O meu filho Arthur Perez, de 15 anos, faz o Palhaço Bolachinha e realiza apresentações. A Manuela, de 11 anos, faz contorção e apresentação com bombolês. A Isabel também faz contorção e se apresenta no espetáculo, fazendo os personagens do Mickey e da Minnie. Tenho também a pequenina Sofia, de 5 anos, que fica no picadeiro e quase não se apresenta ainda, mas ela já quer participar, pois está no sangue dela fazer parte do circo".

O show do New York Circus fará o espetáculo intitulado "O Circo do Bolachinha" e terá um musical variado e diversos personagens como o Olaf do Frozen, Transformers, palhaços e algumas brincadeiras com o público.

"Nós estamos aqui para não deixar a tradição do circo morrer, pois o maior sonho da Família Perez, é poder retornar às atividades. Agradeço à Sectur, à Prefeitura de Campo Grande e a todos que apoiam esta cultura".

Após a apresentação circense, às 19h30 o público vai poder dançar diversos passinhos com o DJ Hila e Bonde do Flashback, que agitam a programação com grandes clássicos.

A Parada Natalina fecha com chave de ouro a programação desta edição das festividades às 21h com o tradicional desfile.

Ao longo do mês de dezembro, o local foi aberto para toda a população com atrações e brinquedos de graça, além do desfile da Parada Natalina, com toda a magia natalina. No decorrer dos 30 dias de abertura, a criançada aproveitou muito e brincou nos brinquedos infláveis, roda-gigante e Casa do Papai Noel.

O local ainda teve abertura especial para atender crianças com deficiência e os pais e responsáveis elogiaram a organização da Prefeitura de Campo Grande pela disponibilidade em abrir o local em horário especial, evitando filas e aglomerações, que podem gerar certa agitação nas crianças.

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" foram preparadas com programações musicais, apresentações e atrativos. A Cidade do Natal foi toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel. A programação do Natal deste ano contou ainda com o tradicional passeio do City Tour além de proporcionar toda a infraestrutura necessárias com Praça de Alimentação, banheiros, brinquedos e Roda-Gigante de graça para as crianças.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS