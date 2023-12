Cidade do Natal recebe crianças com deficiência com programação especial às 16h

A Cidade do Natal preparou uma programação especial para receber crianças com deficiência e seus familiares na tarde desta sexta-feira (22). O local será aberto às 16h para receber as crianças que terão disponibilizados brinquedos, presença de personagens e sonorização adequada. Após esse período especial a atração será aberta normalmente ao público geral às 17h30.

As crianças acompanhadas de familiares e responsáveis vão poder aproveitar a roda-gigante, os brinquedos infláveis, pista de corrida e diversas propostas de brincadeiras.

O evento voltado para PCDs (Pessoas Com Deficiência) diversas e também ocultas, como autismo e TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), é uma iniciativa que ocorre todo ano pela Prefeitura.

Cidade do Natal

As comemorações do "Natal de CG é Tamanho Família" terão uma série de programações neste mês com diversas apresentações e atrativos. Localizada nos Altos da Afonso Pena, a Cidade do Natal está toda decorada, com Presépio, Árvore Iluminada, incrível Praça de Alimentação e a Casa do Papai Noel.

A Cidade do Natal vai funcionar todos os dias, das 17h30 às 22h. A Parada Natalina será sempre às 21 horas.

A programação do Natal deste ano terá novamente o tradicional passeio do City Tour, com distribuição de senhas. Haverá saída da Praça Ari Coelho e da Cidade do Natal.

Na Praça de Alimentação, a população terá à disposição uma variedade de produtos que vão desde sorvetes a pasteis, cheesburguer, espetinho, barca de costela, sobá, entre outros pratos que serão vendidos com valores a partir de R$ 10,00 como o pastel de carne, queijo ou pizza. Já as bebidas serão comercializadas com valor a partir de 5,00 no caso de refrigerantes e sorvete a partir de R$ 6,00.

Algumas lanchonetes e restaurantes que estão nesta edição da Cidade do Natal são: Batata no Cone, Standard, Da Terra Açaí, Vitória Régia Pasteis, Toque Du Chef, Espeto Delícias D'Maria, Gran Costela, Miti Sabor Oriental, Senhora Gula, Chiquinho Sorvetes, Tao Espeto, Oficina Food Truck, Delícias da Mari, Divina Batata Recheada, entre outros.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS